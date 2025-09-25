ЄС, НАТО, МВФ, ООН: соціологи показали, кому довіряють українці

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування щодо ставлення громадян до міжнародних організацій. Найвищий рівень довіри отримав Європейський Союз. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у презентації опитування "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

ЄС повністю довіряють 18% респондентів, ще 45% – скоріше довіряють. Лише 25% висловили недовіру.

Міжнародному валютному фонду довіряють 58% опитаних (16% повністю та 42% швидше довіряють). Недовіру висловили 29%.

НАТО підтримують 54% українців (17% повністю та 37% швидше довіряють). Водночас, 41% респондентів заявили, що не довіряють Альянсу.

Рада Європи отримала 53% довіри (14% повністю та 39% швидше довіряють). Недовіра становить 29%.

Таким чином ця організація посідає четверте місце за рівнем підтримки серед українців.

ООН має лише 40% довіри проти 56% недовіри. Це свідчить про критичне сприйняття ролі організації у війні.

До ОБСЄ довіра ще нижча – 37%. Недовіра становить 47%, що є одним із найгірших показників серед усіх структур.

Опитування було проведено серед 2000 респондентів із 31 липня по 5 серпня 2025 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,2%.

