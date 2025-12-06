logo_ukra

BTC/USD

89603

ETH/USD

3031.9

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Єрмак намагався негайно залишити Україну: журналіст назвав двох осіб, які завадили цьому
commentss НОВИНИ Всі новини

Єрмак намагався негайно залишити Україну: журналіст назвав двох осіб, які завадили цьому

Начальник ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк відмовили колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку у виїзді за кордон

6 грудня 2025, 14:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За даними ЗМІ, Андрій Єрмак намагався отримати для себе документи прикриття для виїзду за кордон через своїх людей у Службі зовнішньої розвідки. В той же час голови СБУ та ГУР відмовили Єрмаку у такій допомозі. Про це журналіст LIGA.net Володимир Фомічов повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Єрмак намагався негайно залишити Україну: журналіст назвав двох осіб, які завадили цьому

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Кажуть, як і в ГУР, і в СБУ, за словами співрозмовників, відмовились не лише брати Єрмака “на службу”, а й допомагати будь-якими документами прикриття чи іншими схемами. Адекватні силовики в цю історію влізати не збираються", — коментує Фомічов, посилаючись на свої джерела у цих органах.

Нагадаємо, що 5 грудня Андрій Єрмак відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки. ЗМІ повідомляють, про те, що може готуватися перетин кордону та наголошують: голова СЗР Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака".

Читайте також на порталі "Коментарі" — кінець епохи Єрмака: чи втримаються на своїх посадах Сирський, Малюк, Свириденко. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини