Єрмак намагався негайно залишити Україну: журналіст назвав двох осіб, які завадили цьому

За даними ЗМІ, Андрій Єрмак намагався отримати для себе документи прикриття для виїзду за кордон через своїх людей у Службі зовнішньої розвідки. В той же час голови СБУ та ГУР відмовили Єрмаку у такій допомозі. Про це журналіст LIGA.net Володимир Фомічов повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

"Кажуть, як і в ГУР, і в СБУ, за словами співрозмовників, відмовились не лише брати Єрмака “на службу”, а й допомагати будь-якими документами прикриття чи іншими схемами. Адекватні силовики в цю історію влізати не збираються", — коментує Фомічов, посилаючись на свої джерела у цих органах.

Нагадаємо, що 5 грудня Андрій Єрмак відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки. ЗМІ повідомляють, про те, що може готуватися перетин кордону та наголошують: голова СЗР Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака".

