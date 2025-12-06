Єрмак намагався негайно залишити Україну: журналіст назвав двох осіб, які завадили цьому

Рубрики
Кравцев Сергей
За даними ЗМІ, Андрій Єрмак намагався отримати для себе документи прикриття для виїзду за кордон через своїх людей у Службі зовнішньої розвідки. В той же час голови СБУ та ГУР відмовили Єрмаку у такій допомозі. Про це журналіст LIGA.net Володимир Фомічов повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел
Нагадаємо, що 5 грудня Андрій Єрмак відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки. ЗМІ повідомляють, про те, що може готуватися перетин кордону та наголошують: голова СЗР Іващенко вважається "стовідсотковою людиною Єрмака".
