Ермак пытался немедленно покинуть Украину: журналист назвал двух человек, помешавших этому

По данным СМИ, Андрей Ермак пытался получить для себя документы прикрытия для выезда за границу из-за своих людей в Службе внешней разведки. В то же время главы СБУ и ГУР отказали Ермаку в такой помощи. Об этом журналист LIGA.net Владимир Фомичев сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Говорят, как и в ГУР, и в СБУ, по словам собеседников, отказались не только брать Ермака на службу, но и помогать любыми документами прикрытия или другими схемами. Адекватные силовики в эту историю влезать не собираются", – комментирует Фомичев, ссылаясь на свои источники в этих органах.

Напомним, 5 декабря Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки. СМИ сообщают, о том, что может готовиться пересечение границы и подчеркивают: глава СВР Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака".

