Ермак пытался немедленно покинуть Украину: журналист назвал двух человек, помешавших этому

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
По данным СМИ, Андрей Ермак пытался получить для себя документы прикрытия для выезда за границу из-за своих людей в Службе внешней разведки. В то же время главы СБУ и ГУР отказали Ермаку в такой помощи. Об этом журналист LIGA.net Владимир Фомичев сообщает на своей странице в соцсети Facebook.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Напомним, 5 декабря Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки. СМИ сообщают, о том, что может готовиться пересечение границы и подчеркивают: глава СВР Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака".
Читайте также на портале "Комментарии" — конец эпохи Ермака: удержатся ли на своих должностях Сырский, Малюк, Свириденко. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.