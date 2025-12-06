logo

Ермак пытался немедленно покинуть Украину: журналист назвал двух человек, помешавших этому
Ермак пытался немедленно покинуть Украину: журналист назвал двух человек, помешавших этому

Начальник ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк отказали бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку в выезде за границу

6 декабря 2025, 14:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По данным СМИ, Андрей Ермак пытался получить для себя документы прикрытия для выезда за границу из-за своих людей в Службе внешней разведки. В то же время главы СБУ и ГУР отказали Ермаку в такой помощи. Об этом журналист LIGA.net Владимир Фомичев сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

Ермак пытался немедленно покинуть Украину: журналист назвал двух человек, помешавших этому

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Говорят, как и в ГУР, и в СБУ, по словам собеседников, отказались не только брать Ермака на службу, но и помогать любыми документами прикрытия или другими схемами. Адекватные силовики в эту историю влезать не собираются", – комментирует Фомичев, ссылаясь на свои источники в этих органах.

Напомним, 5 декабря Андрей Ермак посетил офис Службы внешней разведки. СМИ сообщают, о том, что может готовиться пересечение границы и подчеркивают: глава СВР Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака".

Читайте также на портале "Комментарии" — конец эпохи Ермака: удержатся ли на своих должностях Сырский, Малюк, Свириденко. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




