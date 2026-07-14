"Енергоатом" готує атомний прорив: що відбувається з новими енергоблоками ХАЕС

Україна продовжує роботу над масштабним розширенням атомної енергетики. У відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі" АТ "НАЕК "Енергоатом" повідомило, що впродовж 2026-2030 років компанія реалізовуватиме одразу два великі проєкти на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Йдеться про добудову енергоблоків №3 і №4, а також будівництво нових енергоблоків №5 і №6 з американськими реакторами AP1000.

Енергоатом. Фото: з відкритих джерел

Як зазначили в компанії, щодо добудови третього і четвертого енергоблоків уже виконано низку ключових підготовчих етапів. Зокрема, ще у 2021 році завершено процедуру оцінки впливу на довкілля та отримано відповідний висновок.

У 2025 році було скориговано кошторис техніко-економічного обґрунтування, отримано позитивний висновок державної експертизи, а також підготовлено проєкт урядового рішення про внесення змін до попереднього розпорядження Кабінету Міністрів. Наразі на майданчику ХАЕС тривають ремонтно-відновлювальні та підготовчі роботи. При цьому детальний графік реалізації проєкту буде затверджений лише після ухвалення окремого закону про будівництво цих енергоблоків.

Паралельно "Енергоатом" просуває ще амбітніший проєкт – будівництво енергоблоків №5 і №6 із реакторними установками AP1000 американської технології. У компанії повідомили, що техніко-економічне обґрунтування вже пройшло комплексну державну експертизу та отримало позитивний висновок. Документ про його схвалення перебуває на погодженні в урядових структурах. Крім того, завершено підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля, проведено десять громадських слухань, а нині тривають міжнародні транскордонні консультації. Остаточний календар реалізації також з'явиться лише після ухвалення відповідного закону Верховною Радою.

Водночас у відповіді на запит "Енергоатом" визнав, що остаточна вартість проєктів поки що не визначена. Обсяги інвестицій будуть розраховані лише після затвердження Кабміном техніко-економічних обґрунтувань. Попередньо фінансування планують забезпечувати за рахунок власних коштів компанії та залучених кредитних ресурсів. При цьому державний або місцеві бюджети фінансувати будівництво не планують.

У компанії переконані, що реалізація чотирьох нових енергоблоків дозволить суттєво зміцнити енергетичну безпеку країни, збільшити обсяги стабільної базової генерації електроенергії, зменшити залежність від імпорту енергоресурсів і підвищити стійкість української енергосистеми до кризових ситуацій. Нові реактори також проєктуються відповідно до сучасних міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки й матимуть можливість працювати у маневрових режимах, що є особливо важливим для сучасної енергосистеми України.

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