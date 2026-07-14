"Энергоатом" готовит атомный прорыв: что происходит с новыми энергоблоками ХАЭС

Украина продолжает работу по масштабному расширению атомной энергетики. В ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии" АО "НАЭК "Энергоатом" сообщило, что в течение 2026-2030 годов компания будет реализовывать сразу два больших проекта на площадке Хмельницкой атомной электростанции. Речь идет о достройке энергоблоков №3 и №6, а также строительство новых энергоблоков AP1000.

Энергоатом. Фото: из открытых источников

Как отметили в компании, по достройке третьего и четвертого энергоблоков уже выполнен ряд ключевых подготовительных этапов. В частности, еще в 2021 году завершена процедура оценки влияния на окружающую среду и получен соответствующий вывод.

В 2025 году была скорректирована смета технико-экономического обоснования, получено положительное заключение государственной экспертизы, а также подготовлен проект правительственного решения о внесении изменений в предварительное распоряжение Кабинета Министров. Сейчас на площадке ХАЭС продолжаются ремонтно-восстановительные и подготовительные работы. При этом подробный график реализации проекта будет утвержден только после принятия отдельного закона о строительстве этих энергоблоков.

Параллельно "Энергоатом" продвигает еще более амбициозный проект – строительство энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками AP1000 американской технологии. В компании сообщили, что технико-экономическое обоснование уже прошло комплексную государственную экспертизу и получило положительное заключение. Документ о его одобрении находится на согласовании в правительственных структурах. Кроме того, завершена подготовка отчета по оценке влияния на окружающую среду, проведено десять общественных слушаний, а в настоящее время продолжаются международные трансграничные консультации. Окончательный календарь реализации также появится только при принятии соответствующего закона Верховной Радой.

В то же время, в ответе на запрос "Энергоатом" признал, что окончательная стоимость проектов пока не определена. Объемы инвестиций будут рассчитаны только после утверждения Кабмином технико-экономических обоснований. Предварительно финансирование планируется обеспечивать за счет собственных средств компании и привлеченных кредитных ресурсов. При этом государственные или местные бюджеты финансировать строительство не планируют.

В компании убеждены, что реализация четырех новых энергоблоков позволит существенно укрепить энергетическую безопасность страны, увеличить объемы стабильного базового поколения электроэнергии, уменьшить зависимость от импорта энергоресурсов и повысить устойчивость украинской энергосистемы к кризисным ситуациям. Новые реакторы также проектируются в соответствии с современными международными стандартами ядерной и радиационной безопасности и будут иметь возможность работать в маневровых режимах, что особенно важно для современной энергосистемы Украины.

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