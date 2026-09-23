Елітні зарплати Ратуші: хто у Львівській міськраді заробляє понад 50 тисяч на місяць

Львівська міська рада розкрила дані щодо видатків з міського бюджету на оплату праці чиновників у 2026 році. Про це йдеться у офіційній відповіді виконавчого комітету ЛМР на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Львівська міськрада

За даними міськради, на 2026 рік у бюджеті громади було затверджено суму видатків на оплату праці працівників виконавчих органів у розмірі 820 897 200 грн. Станом на 31 серпня 2026 року фактично з міського бюджету вже витрачено 550 223 815,30 грн. Із цих сум відповідно до законодавства утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Загальна штатна чисельність виконавчих органів Львівської міськради становить 1745 працівників.

Як з'ясувалося, щомісячну заробітну плату у розмірі понад 50 тисяч гривень отримують 47 працівників, що становить близько 2,7% від загальної кількості штату.

У міськраді зазначають, що це переважно керівний склад із широким колом обов’язків та високим рівнем відповідальності. Серед тих, хто отримує понад 50 тис. грн: міський голова; заступники міського голови; керуючий справами виконавчого комітету; директори департаментів та офісів, а також їхні заступники; голови районних адміністрацій. Водночас у Ратуші запевнили, що працівників, чия щомісячна заробітна плата перевищувала б 75 тисяч або 100 тисяч гривень, у виконавчих органах Львівської міської ради немає.

Усі виплати, за твердженням мерії, здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 та внутрішнього Положення про преміювання від 18.08.2023 № 867.

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