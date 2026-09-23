Элитные зарплаты Ратуши: кто во Львовском горсовете зарабатывает более 50 тысяч в месяц

Львовский городской совет раскрыл данные о расходах из городского бюджета на оплату труда чиновников в 2026 году. Об этом говорится в официальном ответе исполнительного комитета ЛГС на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Львовский горсовет

По данным горсовета, на 2026 год в бюджете общины была утверждена сумма расходов на оплату труда работников исполнительных органов в размере 820 897 200 грн. По состоянию на 31 августа 2026 фактически из городского бюджета уже израсходовано 550 223 815,30 грн. Из этих сумм согласно законодательству удерживаются 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Общая штатная численность исполнительных органов Львовского горсовета составляет 1745 человек.

Как выяснилось, ежемесячная заработная плата в размере свыше 50 тысяч гривен получает 47 работников, что составляет около 2,7% от общего количества штата.

В горсовете отмечают, что это, в основном, руководящий состав с широким кругом обязанностей и высоким уровнем ответственности. Среди получающих более 50 тыс. грн: городской голова; заместители городского головы; управляющий делами исполнительного комитета; директора департаментов и офисов, а также их заместители; главы районных администраций. В Ратуше заверили, что работников, чья ежемесячная заработная плата превышала бы 75 тысяч или 100 тысяч гривен, в исполнительных органах Львовского городского совета нет.

Все выплаты, по утверждению мэрии, производятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 268 и внутреннего Положения о премировании от 18.08.2023 № 867.

Также издание "Комментарии" сообщало — "страховка" от неопределенности: во что украинцы массово вкладывают деньги.