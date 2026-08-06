Елітна нерухомість, Audi та Буковель: топ-офіцеру ЗСУ оголосили нову підозру на мільйони

Офіс генерального прокурора повідомив про нову підозру колишньому високопоставленому офіцеру Командування Повітряних сил ЗСУ, який раніше фігурував у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для військової авіації. Цього разу йдеться про незаконне збагачення на десятки мільйонів гривень.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, слідство встановило, що в період з 2020 до 2025 року військовослужбовець придбав активи, вартість яких як мінімум на 20 мільйонів гривень перевищує його офіційні доходи. Ім'я підозрюваного офіційно не розкривається, проте, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього командувача логістики Командування Повітряних сил полковника Андрія Українця.

За версією слідства, дороге майно оформлялося на близьких родичів та довірених осіб, хоча фактичним власником залишався сам офіцер. Серед виявлених активів — шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки у Житомирській області, апартаменти на курорті Буковель, шість земельних ділянок, кілька гаражів та нежитлових приміщень, а також чотири автомобілі, включаючи Audi Q7 та Audi Q5.

Слідчі стверджують, що майно було зареєстроване на батьків, сина, цивільну дружину та кума підозрюваного. При цьому законних джерел доходів, які б могли пояснити придбання такого обсягу нерухомості та транспорту, правоохоронці не виявили.

Офіцерові інкримінують незаконне збагачення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Прокуратура також просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 21 мільйон гривень.

Коментуючи справу, генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що оборонна сфера під час війни має працювати виключно на користь держави, а не ставати джерелом особистого збагачення.

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