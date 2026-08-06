Элитная недвижимость, Audi и Буковель: топ-офицеру ВСУ объявили новое подозрение на миллионы

Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении бывшему высокопоставленному офицеру Командования Воздушных сил ВСУ, который ранее уже фигурировал в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для военной авиации. На этот раз речь идет о незаконном обогащении на десятки миллионов гривен.

СБУ. Фото: из открытых источников

Как сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, следствие установило, что в период с 2020 по 2025 год военнослужащий приобрел активы, стоимость которых как минимум на 20 миллионов гривен превышает его официальные доходы. Имя подозреваемого официально не раскрывается, однако, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем командующем логистикой Командования Воздушных сил полковнике Андрее Украинце.

По версии следствия, дорогостоящее имущество оформлялось на близких родственников и доверенных лиц, хотя фактическим владельцем оставался сам офицер. Среди обнаруженных активов — шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире, три жилых дома в Житомирской области, апартаменты на курорте Буковель, шесть земельных участков, несколько гаражей и нежилых помещений, а также четыре автомобиля, включая Audi Q7 и Audi Q5.

Следователи утверждают, что имущество было зарегистрировано на родителей, сына, гражданскую супругу и кума подозреваемого. При этом законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение такого объема недвижимости и транспорта, правоохранители не обнаружили.

Офицеру инкриминируют незаконное обогащение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины. Прокуратура также просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 21 миллиона гривен.

Комментируя дело, генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что оборонная сфера во время войны должна работать исключительно в интересах государства, а не становиться источником личного обогащения.

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