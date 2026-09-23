Елітна квартира в столиці та розкішний автопарк: Bihus.Info розкрили таємні статки міністра Кіма

Колишній очільник Миколаївської ОВА, а нині міністр у справах ветеранів Віталій Кім опинився в центрі гучного розслідування проєкту BIHUS Info. Журналісти перевірили спосіб життя посадовця після його призначення на урядову посаду і виявили низку коштовних активів, які дивним чином пройшли повз прозоре декларування.

Віталій Кім. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у липні минулого року фірма "Медіагрупа", яка належить дружині міністра Юлії Кім, придбала квартиру площею понад 100 кв. м та паркомісце в елітному київському ЖК "Новопечерські Липки". Ринкова вартість такого об'єкта становить близько 350 тисяч доларів. При цьому компанія роками показувала нульову звітність. Найцікавіше – після такої покупки родинні заощадження Кіма в декларації не зменшилися, а навпаки зросли орієнтовно на 6,5 млн гривень при річному доході у 7 млн грн. Сам Кім пояснив угоду "кредитом" та величезною знижкою від власниці.

Окрім нерухомості, журналісти зафіксували, що дружина посадовця користується елітним кросовером Porsche Macan. Автомобіль офіційно оформлений на будівельну компанію давнього знайомого Кіма — Романа Сербенова. Міністр виправдав відсутність авто в декларації тим, що дружина нібито не користувалася ним 180 днів поспіль. Також Кім їздить на Volkswagen Touareg, записаному на компанію колишньої дружини.

Ще одним резонансним відкриттям журналістів стали 18 тисяч гектарів мисливських угідь на Черкащині. Влітку співвласником господарства раптово став давній бізнес-партнер Кіма – Олександр Степанов. Сам Степанов зізнався, що полювання не любить і на об'єкті майже не буває, а партнерів по бізнесу навіть не знає. Водночас Кім, який є пристрасним мисливцем, підтвердив, що неодноразово приїздив туди відпочивати.

У матеріалі йдеться, сам урядовець заперечує будь-які порушення, спираючись на формальні процедури декларування, проте журналісти вбачають у цьому систематичне приховування реального майнового стану.

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