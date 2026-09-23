Элитная квартира в столице и роскошный автопарк: Bihus.Info раскрыли тайное состояние министра Кима

Бывший глава Николаевской ОВА, а ныне министр по делам ветеранов Виталий Ким оказался в центре громкого расследования проекта BIHUS Info. Журналисты проверили образ жизни чиновника после его назначения на правительственную должность и обнаружили ряд ценных активов, странным образом прошедших мимо прозрачного декларирования.

Виталий Ким. Фото: из открытых источников

В частности, в июле прошлого года фирма "Медиагруппа", принадлежащая супруге министра Юлии Ким, приобрела квартиру площадью более 100 кв. м и паркоместо в элитном киевском ЖК "Новопечерские Липки". Рыночная стоимость такого объекта составляет около 350 тысяч долларов. При этом компания годами показывала нулевую отчетность. Самое интересное – после такой покупки семейные сбережения Кима в декларации не уменьшились, а наоборот выросли ориентировочно на 6,5 млн. гривен при годовом доходе в 7 млн. грн. Сам Ким объяснил сделку "кредитом" и огромной скидкой от владелицы.

Кроме недвижимости, журналисты зафиксировали, что жена чиновника пользуется элитным кроссовером Porsche Macan. Автомобиль официально оформлен на строительную компанию старого знакомого Кима – Романа Сербенова. Министр оправдал отсутствие авто в декларации тем, что супруга вроде бы не пользовалась им 180 дней подряд. Также Ким ездит на Volkswagen Touareg, записанном на компанию бывшей супруги.

Еще одним резонансным открытием журналистов стали 18 тысяч гектаров охотничьих угодий Черкасской области. Летом совладельцем хозяйства внезапно стал старый бизнес-партнер Кима – Александр Степанов. Сам Степанов признался, что охота не любит и на объекте почти не бывает, а партнеров по бизнесу даже не знает. В то же время Ким, страстный охотник, подтвердил, что неоднократно приезжал туда отдыхать.

В материале говорится, что сам чиновник отрицает какие-либо нарушения, опираясь на формальные процедуры декларирования, однако журналисты видят в этом систематическое сокрытие реального имущественного положения.

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