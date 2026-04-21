Ефектний старт: новий голова турецької партії підкорив інтернет незвичайною зовнішністю

Звичайне призначення на посаду голови районного відділення турецької партії "Хузур" (Партія спокою) у місті Карлиова перетворилося на справжній вірусний шторм. Головним героєм обговорень став Орхан Авджі, чия фотографія після офіційного оголошення про нову посаду миттєво розлетілася мережею. Користувачів вразила не політична програма чиновника, а його надзвичайно пишні та довгі вуса.

Орхан Авджі (праворуч). Фото: соцмережі

Соціальні мережі вибухнули жартами та захопленими відгуками. Дехто з користувачів іронічно зауважив: "У нього обличчя на вусах", а інші порівнювали Авджі з персонажами мультфільмів або навіть пропонували зробити його вуса новим логотипом партії. Знайшлися й ті, хто бачить у такому образі надзвичайну силу, стверджуючи, що "ці вуса можуть зігріти цілу родину взимку".

Сам Орхан Авджі під час свого призначення 10 квітня 2026 року висловився стримано.

"Я буду працювати над тим, щоб заслужити довіру, яку мені висловили", — заявив політик, підкресливши своє прагнення зміцнювати єдність та солідарність у регіоні.

Попри серйозні наміри чиновника, публіка продовжує обговорювати виключно його зовнішній вигляд. Деякі коментатори навіть вважають, що така популярність — це великий шанс для самої партії: "Найкращі вуса в історії вусів. Вони дивляться прямо в душу". Поки що невідомо, чи допоможе така раптова слава Авджі в його політичній діяльності, але він точно став найбільш впізнаваним представником своєї політичної сили.

