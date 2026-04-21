Эффектный старт: новый глава турецкой партии покорил интернет необычной внешностью

Обычное назначение на должность председателя районного отделения турецкой партии "Хузур" (Партия спокойствия) в городе Карлиова превратилось в настоящий вирусный шторм. Главным героем обсуждений стал Орхан Авджи, чья фотография после официального объявления о новой должности мгновенно разлетелась по сети. Пользователей поразила не политическая программа чиновника, а его пышные и длинные усы.

Орхан Авджи (справа). Фото: соцсети

Социальные сети разразились шутками и восторженными отзывами. Некоторые из пользователей иронически заметил: "У него лицо на усах", а другие сравнивали Авджи с персонажами мультфильмов или даже предлагали сделать его усы новым логотипом партии. Нашлись и те, кто видит в таком образе чрезвычайную силу, утверждая, что эти усы могут согреть целую семью зимой.

Сам Орхан Авджи во время своего назначения 10 апреля 2026 высказался сдержанно.

"Я буду работать над тем, чтобы заслужить доверие, которое мне выразили", — заявил политик, подчеркнув свое стремление укреплять единство и солидарность в регионе.

Несмотря на серьезные намерения чиновника, публика продолжает обсуждать только его внешний вид. Некоторые комментаторы даже считают, что такая популярность — большой шанс для самой партии: "Лучшие усы в истории усов. Они смотрят прямо в душу". Пока неизвестно, поможет ли такая внезапная слава Авджи в его политической деятельности, но он точно стал наиболее узнаваемым представителем своей политической силы.

