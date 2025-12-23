«Єдність сильних»: Громадсько-військовий рух провів у Полтаві ветеранський турнір з волейболу сидячи

​21 грудня у Полтаві Громадсько-військовий рух (ГВР) організував обласний турнір із волейболу сидячи "Єдність сильних", що об’єднав ветеранів російсько-української війни та учнівську молодь. Головна мета – популяризація ветеранського спорту, реабілітація ветеранів із пораненнями та їхня інтеграція у цивільне життя.

Змагання "Єдність сильних". Фото: з відкрититх джерел

Захід зібрав ветеранські спільноти регіону для товариських ігор та спільного тренування з молоддю. Змагання відбулися на базі спорткомплексу ПНПУ імені В.Г. Короленка. У турнірі взяли участь п’ять ветеранських команд області (ГО "Міцні духом", ГС "Базука", громад з Машівки та Пирятина, збірна поліції та ДСНС), а також учні школи №11 м. Полтава.

Олексій Івашин





Координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин наголосив на важливості заходу, заначивши, що турнір сприяє вихованню патріотичного духу та єдності у суспільстві.

"Надзвичайно важливо, щоб якомога більше ветеранів, особливо тих, хто має поранення, бачили силу духу та підтримку побратимів. Ще одним вагомим фактором є взаємодія з підростаючим поколінням. Це гарна традиція, що єднає покоління захисників: діючих, ветеранів і молодь", – сказав він.

Представник ГВР у Полтавській області Віталій Мірошниченко підкреслив роль командної роботи і наголосив, що "волейбол сидячи – це не просто вид спорту, а потужний інструмент фізичної та психологічної реабілітації, повернення віри у власні сили та відчуття плеча побратима. Ми запросили учнів, щоб ветерани знали: вони не самі, за ними стоїть міцний тил".

Під час змагань учасники продемонстрували волю до перемоги, доводячи, що спорт є потужним інструментом повернення до активного життя ветеранів, прикладом незламності духу, а головним результатом стала згуртованість спільноти.

Журі турніру "Єдність сильних" вирішило, що переможцями змагань будуть усі команди-учасниці. Їм було вручено грамоти, медалі та пам’ятні подарунки від Громадсько-військового руху.