«Единство сильных»: Общественно-военное движение провело в Полтаве ветеранский турнир по волейболу сидя

21 декабря в Полтаве Общественно-военное движение (ГВР) организовало областной турнир по волейболу сидя "Единство сильных", объединившее ветеранов российско-украинской войны и ученическую молодежь. Главная цель – популяризация ветеранского спорта, реабилитация ветеранов с ранениями и их интеграция в гражданскую жизнь.

Соревнования "Единство сильных". Фото: из открытых источников

Мероприятие собрало ветеранские сообщества региона для товарищеских игр и совместной тренировки с молодежью. Соревнования прошли на базе спорткомплекса ПНПУ имени В.Г. Короленко. В турнире приняли участие пять ветеранских команд области (ОО "Крепкие духом", ГС "Базука", общин из Машевки и Пирятина, сборная полиции и ГСЧС), а также учащиеся школы №11 г. Полтава.



Алексей Ивашин

Координатор инициативной группы Общественно-военного движения Алексей Ивашин отметил важность мероприятия, отметив, что турнир способствует воспитанию патриотического духа и единства в обществе.

"Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше ветеранов, особенно раненых, видели силу духа и поддержку собратьев. Еще одним значимым фактором является взаимодействие с подрастающим поколением. Это хорошая традиция, объединяющая поколения защитников: действующих, ветеранов и молодежь", – сказал он.

Представитель ГВР в Полтавской области Виталий Мирошниченко подчеркнул роль командной работы и подчеркнул, что "волейбол сидя – это не просто вид спорта, а мощный инструмент физической и психологической реабилитации, возвращение веры в собственные силы и ощущение плеча собратья. Мы пригласили учеников, чтобы ветераны знали: они не сами, за ними стоит крепкий тыл".





В ходе соревнований участники продемонстрировали волю к победе, доказывая, что спорт является мощным инструментом возвращения к активной жизни ветеранов, примером несокрушимости духа, а главным результатом стала сплоченность сообщества.

Жюри турнира "Единство сильных" решило, что победителями соревнований будут все команды-участницы. Им были вручены грамоты, медали и памятные подарки от Общественно-военного движения.