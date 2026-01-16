logo_ukra

Головна Новини Суспільство події «Єдиного Заходу більше немає»: у Європі заявили про крах старого світового порядку
«Єдиного Заходу більше немає»: у Європі заявили про крах старого світового порядку

Експерт ECFR пояснив, як політика Трампа змінила ставлення до США, посилила роль ЄС та підштовхнула світ до епохи сили та сфер впливу

16 січня 2026, 07:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міжнародний порядок, заснований на цінностях демократії та лібералізму, фактично припинив існування, а звичний Захід розпався. Про це в авторській колонці для Politico заявив директор та співзасновник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Марк Леонард.

«Єдиного Заходу більше немає»: у Європі заявили про крах старого світового порядку

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За його словами, зовнішня політика адміністрації Дональда Трампа стала каталізатором руйнування трансатлантичного партнерства та серйозно підірвала довіру до США навіть серед найближчих європейських союзників. Дедалі більше жителів Європи сприймають Вашингтон не як партнера, а як суперника чи потенційну загрозу.

Згідно з спільним опитуванням ECFR та Оксфордського університету, лише кожен шостий європеєць вважає США союзником. У Німеччині, Франції та Іспанії цей показник не перевищує 30%, а у Швейцарії досягає 39%. Леонард зазначає, що курс "Америка насамперед" призвів до формування Європи як самостійного геополітичного гравця, а чи не частини єдиного Заходу. При цьому в Росії рівень ворожості до США знизився, тоді як негативне ставлення до Євросоюзу навпаки виросло.

Зміни у політиці Вашингтона, на думку експерта, далися взнаки і в Україні. Українці все частіше пов'язують питання безпеки з Європою, а не зі США: близько двох третин громадян очікують на посилення партнерства з ЄС, і лише третину – зі Сполученими Штатами.

Леонард також вказує на глобальний дрейф багатьох країн у бік Китаю. У Бразилії, ПАР, Туреччині та Індії Пекін дедалі частіше розглядається як надійніший партнер, ніж Вашингтон. Внаслідок цього світ рухається до системи сфер впливу, де вирішальним чинником стає сила.

На цьому тлі Європа, наголошує експерт, має або перетворитися на самостійний центр сили, або ризикує залишитися спостерігачем чужих рішень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа знову все перегралося: кого звинуватив у гальмуванні мирної угоди.




Джерело: https://www.politico.eu/article/the-united-west-is-dead/
