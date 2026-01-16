«Единого Запада больше нет»: в Европе заявили о крахе старого мирового порядка

Международный порядок, основанный на ценностях демократии и либерализма, фактически прекратил существование, а привычный Запад распался. Об этом в авторской колонке для Politico заявил директор и соучредитель Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, внешняя политика администрации Дональда Трампа стала катализатором разрушения трансатлантического партнерства и серьезно подорвала доверие к США даже среди ближайших европейских союзников. Все больше жителей Европы воспринимают Вашингтон не как партнера, а как соперника или потенциальную угрозу.

Согласно совместному опросу ECFR и Оксфордского университета, лишь каждый шестой европеец считает США союзником. В Германии, Франции и Испании этот показатель не превышает 30%, а в Швейцарии достигает 39%. Леонард отмечает, что курс "Америка прежде всего" привел к формированию Европы как самостоятельного геополитического игрока, а не части единого Запада. При этом в России уровень враждебности к США снизился, тогда как негативное отношение к Евросоюзу, напротив, выросло.

Изменения в политике Вашингтона, по мнению эксперта, сказались и на Украине. Украинцы все чаще связывают вопросы безопасности с Европой, а не с США: около двух третей граждан ожидают усиления партнерства с ЕС, и лишь треть – с Соединенными Штатами.

Леонард также указывает на глобальный дрейф многих стран в сторону Китая. В Бразилии, ЮАР, Турции и Индии Пекин все чаще рассматривается как более надежный партнер, чем Вашингтон. В результате мир движется к системе сфер влияния, где решающим фактором становится сила.

На этом фоне Европа, подчеркивает эксперт, должна либо превратиться в самостоятельный центр силы, либо рискует остаться наблюдателем чужих решений.

