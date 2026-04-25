Є перший прецедент: за що працівник ТЦК отримав вирок

В Україні зафіксовано перший судовий вирок щодо перешкоджання діяльності представників Омбудсмана з боку територіального центру комплектування. Відповідне рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд у Закарпатській області.

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, суд визнав працівника ТЦК винним у створенні перешкод під час моніторингового візиту. Представникам його офісу не надали доступ до приміщень і необхідної інформації, що унеможливило повноцінну перевірку.

За словами Дмитра Лубінця, подібні випадки не є поодинокими. Йдеться про системну практику, яка включає блокування перевірок, відмову у доступі та спроби приховати дані. Такі дії, наголосив він, прямо впливають на здатність держави забезпечувати дотримання прав людини.

Особливу тривогу викликають факти, які намагалися приховати під час перевірки на Закарпатті. Серед них – можливе незаконне утримання осіб, використання металевих кайданок та інші дії, що можуть мати ознаки нелюдського поводження.

Омбудсман підкреслив, що це рішення суду є важливим сигналом: спроби обмежити парламентський контроль є протиправними та матимуть правові наслідки. Усі матеріали щодо можливих порушень уже передані до правоохоронних органів.

Він також запевнив, що надалі кожен випадок перешкоджання діяльності Офісу Омбудсмана перебуватиме під особистим контролем і отримуватиме належну юридичну оцінку.

"Це про базовий принцип: закон має діяти однаково для всіх", — наголосив Лубінець, додавши, що практика доведення таких справ до суду буде продовжена.

