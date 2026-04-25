Есть первый прецедент: за что работник ТЦК получил приговор
Есть первый прецедент: за что работник ТЦК получил приговор

Омбудсман заявляет о системной проблеме: недопусках, сокрытии информации и подозрениях в нарушениях прав человека

25 апреля 2026, 15:26
Кравцев Сергей

В Украине зафиксирован первый судебный приговор по препятствованию деятельности представителей Омбудсмана со стороны территориального центра комплектования. Соответствующее решение вынес Ужгородский горрайонный суд в Закарпатской области.

Есть первый прецедент: за что работник ТЦК получил приговор

ТЦК. Фото: из открытых источников

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, суд признал работника ТЦК виновным в создании препятствий во время мониторингового визита. Представителям его офиса не предоставили доступ к помещениям и необходимой информации, что сделало невозможным полноценную проверку.

По словам Дмитрия Лубинца, подобные случаи не единичны. Речь идет о системной практике, включающей блокировку проверок, отказ в доступе и попытки скрыть данные. Такие действия, подчеркнул он, оказывают прямое влияние на способность государства обеспечивать соблюдение прав человека.

Особую тревогу вызывают факты, которые пытались скрыть во время проверки в Закарпатье. Среди них возможно незаконное содержание лиц, использование металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

Омбудсман подчеркнул, что это решение суда является важным сигналом: попытки ограничить парламентский контроль противоправны и будут иметь правовые последствия. Все материалы о возможных нарушениях уже переданы правоохранительным органам.

Он также заверил, что в дальнейшем каждый случай препятствования деятельности Офиса Омбудсмана будет под личным контролем и будет получать надлежащую юридическую оценку.

"Это о базовом принципе: закон должен действовать одинаково для всех", — подчеркнул Лубинец, добавив, что практика доведения таких дел до суда будет продолжена.

Читайте на портале "Комментарии" — на территории одного из районных ТЦК в Киеве произошел инцидент. Видео, якобы военнообязанное "выбросившимся из окна", распространяется в сети интернет.

В столичном терцентре заявили, что данное видео носит манипулятивный характер.



