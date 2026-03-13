«Є-Лох» замість допомоги: що не так з ініціативою Зеленського щодо кешбеку на пальне

Колишній посол України у США Валерій Чалий різко розкритикував ініціативу влади щодо нових програм соцпідтримки, які анонсував президент Володимир Зеленський. Серед них – доплата у 1500 гривень для частини пенсіонерів і отримувачів соціальної допомоги, а також компенсації або кешбек на пальне.

Кешбек на пальне. Фото: з відкритих джерел

У своєму дописі дипломат заявив, що подібні рішення можуть не стимулювати економічний розвиток країни. На його думку, якщо громадяни не будуть критично оцінювати дії влади та мовчазно погоджуватимуться з подібними ініціативами, Україні буде складно наздогнати економічних лідерів Європи.

Особливу увагу Чалий звернув на програму кешбеку за пальне, яку, за його словами, в народі вже жартома називають "Є-Бачок" або "Є-Бак". Сам він охарактеризував її ще жорсткіше, а саме, як програму "Є-Лох".

Екс-посол пояснив свою позицію тим, що, за його оцінкою, громадяни фактично платитимуть за таку допомогу кілька разів. Перший раз – через підвищену ціну на пальне, у яку, за його словами, може бути закладено безвідсотковий кредит продавцю для закупівлі наступних партій. Другий – через податки, з яких і фінансуватиметься кешбек. І третій – через інфляцію та девальвацію гривні, адже гроші доведеться витрачати наперед, що знижує їхню купівельну спроможність.

Крім того, Чалий вважає, що подібні програми можуть обмежувати вибір громадян, стимулюючи їх користуватися цифровими сервісами без альтернатив.

На його думку, перед запуском таких ініціатив влада має пояснити, звідки саме братимуться кошти в державному бюджеті. Дипломат також поставив питання, чи не доцільніше спрямувати додаткові ресурси на підтримку Збройні сили України.

Він закликав парламент детально розглянути фінансування таких програм і визначити їхню доцільність в умовах війни та економічних викликів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 1500 гривень кожному: Зеленський готує масову виплату для мільйонів українців.



