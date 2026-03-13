«Е-Лох» вместо помощи: что не так с инициативой Зеленского по поводу кэшбека на горючее

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый подверг резкой критике инициативу властей относительно новых программ соцподдержки, которые анонсировал президент Владимир Зеленский. Среди них – доплата в 1500 гривен для части пенсионеров и получателей социальной помощи, а также компенсации или кэшбек на горючее.

Кешбек в горючее. Фото: из открытых источников

В своем сообщении дипломат заявил, что подобные решения могут не стимулировать экономическое развитие страны. По его мнению, если граждане не будут критически оценивать действия власти и будут молчаливо соглашаться с подобными инициативами, Украине будет сложно догнать экономических лидеров Европы.

Особое внимание Чалый обратил на программу кэшбека за горючее, которую, по его словам, в народе уже в шутку называют "Е-Бачок" или "Е-Бак". Сам он охарактеризовал ее еще жестче, а именно как программу "Е-Лох".

Экс-посол объяснил свою позицию тем, что, по его оценке, граждане будут фактически платить за такую помощь несколько раз. Первый раз – из-за повышенной цены на горючее, в которую, по его словам, может быть заложен беспроцентный кредит продавцу для закупки следующих партий. Второй – из-за налогов, из которых и будет финансироваться кэшбек. И третий – из-за инфляции и девальвации гривны, ведь деньги придется тратить вперед, что снижает их покупательную способность.

Кроме того, Чалый считает, что подобные программы могут ограничивать выбор граждан, стимулируя их использование цифровых сервисов без альтернатив.

По его мнению, перед запуском таких инициатив власти должны объяснить, откуда будут браться средства в государственном бюджете. Дипломат также задал вопрос, не целесообразнее ли направить дополнительные ресурсы в поддержку Вооруженные силы Украины.

Он призвал парламент подробно рассмотреть финансирование таких программ и определить их целесообразность в условиях войны и экономических вызовов.

Читайте на портале "Комментарии" — 1500 гривен каждому: Зеленский готовит массовую выплату для миллионов украинцев.



