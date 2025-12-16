Є більш принциповіша річ, ніж вимога РФ вивести ЗСУ з Донбасу: що точно не можна допустити

Під час перемовин зараз є навіть більш принциповіша річ, ніж вимога РФ вивести війська із Краматорсько-Слов'янської агломерації. З військово-стратегічної точки зору це локальна поступка, яка створює психологічний ефект поразки, але це можна спробувати обіграти в інформаційному середовищі. Страшніше інше. За певними даними, РФ продавлює перед американцями політико-правове визнання Криму та Донбасу російськими територіями. Про це розповів керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, ось цього категорично не можна допустити. Путінський режим та федеральний каркас РФ не вічні, яким би суперміцними вони не здавались кремлівським геронтократам.

"Україна в майбутньому при наявності політичної далекоглядності та мудрості може піти шляхом Азербайджану, який терпеливо чекав, коли геополітичні зірки зійшлись в одній точці і використав історичний шанс на повну, відновивши суверенітет над своєю територією – Карабахом", – зазначив експерт.

За його словами, ослаблення РФ, політичні напруження у Вірменії та військово-стратегічний альянс із Туреччиною зробив неймовірне комбо факторів, які призвели до територіального лендбеку.

"Україна повинна бути готовою у 10-річній перспективі до цього. Питання лише в якості стратегування нашою елітою цього шляху. Найкраще для такого підходить нова силова еліта, народжена під час війни", – констатував політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський поінформував, що вже цими вихідними в США відбудуться нові переговори української та американської делегацій щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із Москвою. Про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Сьогодні-завтра ми доопрацюємо документи, далі США найближчими днями проведуть консультації з (росіянами – ред.), після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться у США найближчим часом. Думаю, може навіть у вихідні", — сказав президент.



