Є більш принциповіша річ, ніж вимога РФ вивести ЗСУ з Донбасу: що точно не можна допустити

Кравцев Сергей
Під час перемовин зараз є навіть більш принциповіша річ, ніж вимога РФ вивести війська із Краматорсько-Слов'янської агломерації. З військово-стратегічної точки зору це локальна поступка, яка створює психологічний ефект поразки, але це можна спробувати обіграти в інформаційному середовищі. Страшніше інше. За певними даними, РФ продавлює перед американцями політико-правове визнання Криму та Донбасу російськими територіями. Про це розповів керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт наголошує, ось цього категорично не можна допустити. Путінський режим та федеральний каркас РФ не вічні, яким би суперміцними вони не здавались кремлівським геронтократам.
За його словами, ослаблення РФ, політичні напруження у Вірменії та військово-стратегічний альянс із Туреччиною зробив неймовірне комбо факторів, які призвели до територіального лендбеку.
