Есть более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести ВСУ из Донбасса: что точно нельзя допустить

Во время переговоров сейчас даже более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести войска из Краматорско-Славянской агломерации. С военно-стратегической точки зрения, это локальная уступка, которая создает психологический эффект поражения, но это можно попытаться обыграть в информационной среде. Страшнее другое. По определенным данным, РФ продавливает перед американцами политико-правовое признание Крыма и Донбасса по российским территориям. Об этом рассказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что этого категорически нельзя допустить. Путинский режим и федеральный каркас РФ не вечны, как бы суперпрочны они ни казались кремлевским геронтократам.

"Украина в будущем при наличии политической дальновидности и мудрости может пойти по пути Азербайджана, который терпеливо ждал, когда геополитические звезды сошлись в одной точке и использовал исторический шанс по полной, восстановив суверенитет над своей территорией – Карабахом", – отметил эксперт.

По его словам, ослабление РФ, политические напряжения в Армении и военно-стратегический альянс с Турцией сделал невероятное комбо факторов, приведших к территориальному лендбеку.

"Украина должна быть готова в 10-летней перспективе к этому. Вопрос только в качестве стратегирования нашей элитой этого пути. Лучше всего для этого подходит новая силовая элита, рожденная во время войны", – констатировал политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

"Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами – ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю, может, даже в выходные", — сказал президент.



