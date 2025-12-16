Есть более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести ВСУ из Донбасса: что точно нельзя допустить

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Во время переговоров сейчас даже более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести войска из Краматорско-Славянской агломерации. С военно-стратегической точки зрения, это локальная уступка, которая создает психологический эффект поражения, но это можно попытаться обыграть в информационной среде. Страшнее другое. По определенным данным, РФ продавливает перед американцами политико-правовое признание Крыма и Донбасса по российским территориям. Об этом рассказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что этого категорически нельзя допустить. Путинский режим и федеральный каркас РФ не вечны, как бы суперпрочны они ни казались кремлевским геронтократам.
По его словам, ослабление РФ, политические напряжения в Армении и военно-стратегический альянс с Турцией сделал невероятное комбо факторов, приведших к территориальному лендбеку.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.