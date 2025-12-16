logo

Есть более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести ВСУ из Донбасса: что точно нельзя допустить
НОВОСТИ

Есть более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести ВСУ из Донбасса: что точно нельзя допустить

РФ продавливает перед американцами политико-правовое признание Крыма и Донбасса по российским территориям

16 декабря 2025, 13:17

Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время переговоров сейчас даже более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести войска из Краматорско-Славянской агломерации. С военно-стратегической точки зрения, это локальная уступка, которая создает психологический эффект поражения, но это можно попытаться обыграть в информационной среде. Страшнее другое. По определенным данным, РФ продавливает перед американцами политико-правовое признание Крыма и Донбасса по российским территориям. Об этом рассказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Есть более принципиальная вещь, чем требование РФ вывести ВСУ из Донбасса: что точно нельзя допустить

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что этого категорически нельзя допустить. Путинский режим и федеральный каркас РФ не вечны, как бы суперпрочны они ни казались кремлевским геронтократам.

"Украина в будущем при наличии политической дальновидности и мудрости может пойти по пути Азербайджана, который терпеливо ждал, когда геополитические звезды сошлись в одной точке и использовал исторический шанс по полной, восстановив суверенитет над своей территорией – Карабахом", – отметил эксперт.

По его словам, ослабление РФ, политические напряжения в Армении и военно-стратегический альянс с Турцией сделал невероятное комбо факторов, приведших к территориальному лендбеку.

"Украина должна быть готова в 10-летней перспективе к этому. Вопрос только в качестве стратегирования нашей элитой этого пути. Лучше всего для этого подходит новая силовая элита, рожденная во время войны", – констатировал политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

"Сегодня-завтра мы доработаем документы, далее США в ближайшие дни проведут консультации с (россиянами – ред.), после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю, может, даже в выходные", — сказал президент.




