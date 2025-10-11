logo_ukra

Думки змінилися: скільки тепер українських біженців готові повернутись на Батьківщину
Думки змінилися: скільки тепер українських біженців готові повернутись на Батьківщину

Опитування показало, що без кордонів 1991 року та членства в НАТО лише 3% біженців повернуться в Україну

11 жовтня 2025, 18:18
Кравцев Сергей

Переважна більшість наших співвітчизників, які були змушені рятуватися від війни, виїхавши за межі України, заявляють, що готові повернутися додому насамперед залежно від результату повномасштабної війни, гарантій безпеки та політичних реформ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати нового опитування, проведеного Інститутом ifo серед українців у Європі.

Думки змінилися: скільки тепер українських біженців готові повернутись на Батьківщину

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що майже кожен другий український біженець заявив, що був би готовий повернутися, якби Україна відновила кордони 1991 року, а також вступила до НАТО та отримала перспективу вступу до Європейського Союзу. Також багато респондентів відповіли, що для них обов'язковими умовами повернення в Україну є покращення ситуації на ринку праці та боротьба з корупцією.

Згідно з опитуванням, без виконання хоча б однієї з вищезгаданих умов лише 3% українських біженців готові повернутися додому.

"Суверенітет над усією територією країни та надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців. Економічні чинники менш важливі для їхньої готовності повернутися", — розповіла дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Згідно з опитуванням, ймовірність повернення біженців зросте на 10,8%, якщо Україна відновить свої межі 1991 року. Членство в НАТО з відповідними гарантіями безпеки збільшить шанс повернення біженців на 7,1%, а часткове звільнення окупованих територій – на 6,8%, наголосили дослідники.

Найменш важливим для багатьох респондентів виявилася ситуація на ринку праці в Україні. Тільки 4,1% опитаних відповіли, що для них покращення ситуації на ринку праці є однією з головних умов для повернення. Крім того, перспектива вступу до ЄС, а також зниження рівня корупції в Україні, згідно з опитуванням, збільшить шанс повернення біженців на 3%.

Це опитування було проведено серед 2543 українських біженців у 30 європейських країнах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з'явилося нове опитування американців про допомогу Україні: деталі.




Джерело: https://www.ifo.de/pressemitteilung/2025-10-10/rueckkehr-ukrainischer-fluechtlinge-abhaengig-von-sicherheit-und
