Мнения изменились: сколько теперь украинских беженцев готовы вернуться на Родину
НОВОСТИ

Мнения изменились: сколько теперь украинских беженцев готовы вернуться на Родину

Опрос показал, что без границ 1991 года и членства в НАТО всего 3% беженцев вернутся в Украину

11 октября 2025, 18:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подавляющее большинство наших соотечественников, которые были вынуждены спасаться от войны, выехав за пределы Украины, заявляют, что готовы вернуться домой, в первую очередь, в зависимости от исхода полномасштабной войны, гарантий безопасности и политических реформ. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом ifo среди украинцев в Европе.

Мнения изменились: сколько теперь украинских беженцев готовы вернуться на Родину

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что почти каждый второй украинский беженец заявил, что был бы готов вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, а также вступила в НАТО и получила перспективу вступления в Европейский Союз. Также многие респонденты ответили, что для них обязательными условиями возвращения в Украину являются улучшение ситуации на рынке труда и борьба с коррупцией.

Согласно опросу, без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.

"Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы менее важны для их готовности вернуться", — рассказала исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.

Согласно опросу, вероятность возвращения беженцев вырастет на 10,8%, если Украина восстановит свои границы 1991 года. Членство в НАТО с соответствующими гарантиями безопасности увеличит шанс возвращения беженцев на 7,1%, а частичное освобождение оккупированных территорий – на 6,8%, подчеркнули исследователи.

Менее важным для многих респондентов оказалась ситуация на рынке труда в Украине. Только 4,1% опрошенных ответили, что для них улучшение ситуации на рынке труда является одним из главных условий для возвращения. Кроме того, перспектива вступления в ЕС, а также снижение уровня коррупции в Украине, согласно опросу, увеличит шанс возвращения беженцев на 3%. 

Этот опрос был проведен среди 2543 украинских беженцев в 30 европейских странах.

Читайте также на портале "Комментарии" — появился свежий опрос американцев о помощи Украине: детали.




Источник: https://www.ifo.de/pressemitteilung/2025-10-10/rueckkehr-ukrainischer-fluechtlinge-abhaengig-von-sicherheit-und
