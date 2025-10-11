Мнения изменились: сколько теперь украинских беженцев готовы вернуться на Родину

Подавляющее большинство наших соотечественников, которые были вынуждены спасаться от войны, выехав за пределы Украины, заявляют, что готовы вернуться домой, в первую очередь, в зависимости от исхода полномасштабной войны, гарантий безопасности и политических реформ. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом ifo среди украинцев в Европе.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что почти каждый второй украинский беженец заявил, что был бы готов вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, а также вступила в НАТО и получила перспективу вступления в Европейский Союз. Также многие респонденты ответили, что для них обязательными условиями возвращения в Украину являются улучшение ситуации на рынке труда и борьба с коррупцией.

Согласно опросу, без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.

"Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы менее важны для их готовности вернуться", — рассказала исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.

Согласно опросу, вероятность возвращения беженцев вырастет на 10,8%, если Украина восстановит свои границы 1991 года. Членство в НАТО с соответствующими гарантиями безопасности увеличит шанс возвращения беженцев на 7,1%, а частичное освобождение оккупированных территорий – на 6,8%, подчеркнули исследователи.

Менее важным для многих респондентов оказалась ситуация на рынке труда в Украине. Только 4,1% опрошенных ответили, что для них улучшение ситуации на рынке труда является одним из главных условий для возвращения. Кроме того, перспектива вступления в ЕС, а также снижение уровня коррупции в Украине, согласно опросу, увеличит шанс возвращения беженцев на 3%.

Этот опрос был проведен среди 2543 украинских беженцев в 30 европейских странах.

