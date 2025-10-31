Думки змінилися: КМІС показав, якою українці бачать свою країну через 10 років

Більшість наших співвітчизників, а саме 56% оптимістично оцінюють майбутнє своєї країни через 10 років, вважаючи, що вона стане процвітаючою державою у складі Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування, проведеного 19 вересня – 5 жовтня 2025 року, яке оприлюднив 31 жовтня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

У той же час 31% опитаних бачать Україну через 10 років країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей. 13% не змогли відповісти питання.

При цьому соціологи зазначили, що ці дані свідчать про збільшення кількості оптимістів серед українців, оскільки, якщо проводити паралель з опитуванням у травні-червні 2025-го, то тоді лише 43% опитаних бачили в майбутньому Україну процвітаючою, а 47% — зі зруйнованою економікою. При цьому аналітики додають, що з жовтня 2022 року і до травня 2025-го була стабільна тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві, а в травні 2025 року вперше було зафіксовано переважання песимістичних настроїв.

У КМІС зауважили, що у всіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто оптимістично оцінює майбутнє країни. На тлі інших регіонів вирізняється захід, де 50% оптимістів і 31% песимістів. У центрі — відповідно 60% і 29%, на півдні — 58% і 33%, на сході — 58% і 33%.

Соціологи зауважили, дещо засмучує той факт, що молоді українці є більшими песимістами. Так, серед респондентів у віці 18-29 років 49% схильні вважати, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною, а 39%, навпаки, бачать її у руїнах. Тобто баланс оптимістичних-песимістичних оцінок становить +10% (на рівні України в цілому показник +25%). Серед 30-59-річних баланс оцінок +23%, а у віковій категорії 60+ — баланс +39%.

За даними опитування, більшість респондентів — 63% — думають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації. Разом із цим третина населення (30%) вважає, що внутрішні суперечності поглиблюють розкол, і українці йдуть до розбрату.

