Мнения изменились: КМИС показал, какой украинцы видят свою страну спустя 10 лет

Большинство наших соотечественников, а именно 56%, оптимистично оценивают будущее своей страны через 10 лет, считая, что она станет процветающим государством в составе Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 19 сентября – 5 октября 2025 года, обнародованного 31 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время, 31% опрошенных видят Украину через 10 лет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. 13% затруднились ответить на вопрос.

При этом социологи отметили, что эти данные свидетельствуют об увеличении количества оптимистов среди украинцев, поскольку, если проводить параллель с опросом в мае-июне 2025-го, тогда только 43% опрошенных видели в будущем Украину процветающей, а 47% — с разрушенной экономикой. При этом аналитики добавляют, что с октября 2022 года и по май 2025-го была стабильная тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе, а в мае 2025 года впервые было зафиксировано преобладание пессимистических настроений.

В КМИС отметили, что во всех регионах есть тенденция к росту доли оптимистично оценивающих будущее страны. На фоне других регионов выделяется мероприятие, где 50% оптимистов и 31% пессимистов. В центре – соответственно 60% и 29%, на юге – 58% и 33%, на востоке – 58% и 33%.

Социологи отметили, что несколько огорчает тот факт, что молодые украинцы являются большими пессимистами. Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 49% склонны считать, что Украина через 10 лет будет преуспевающей страной, а 39%, напротив, видят ее в руинах. То есть баланс оптимистически-пессимистических оценок составляет 10% (на уровне Украины в целом показатель 25%). Среди 30-59-летних баланс оценок 23%, а в возрастной категории 60 – баланс 39%.

По данным опроса, большинство респондентов — 63% — думают, что украинцы преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной нации. При этом треть населения (30%) считает, что внутренние противоречия усугубляют раскол, и украинцы идут к раздору.

