Дещо більше, ніж 33% українців притримуються думки, що для укладення мирної угоди з Росією необхідно звільнити Україну від окупантів у кордонах 1991 року. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані соціологічного дослідження, оприлюдненого Київським Безпековим Форумом.

Згідно з даними опитування, думки українців щодо мінімально необхідних умов для миру з РФ розділилися. Найбільше опитаних (33,2%) вважають необхідним звільнення України від росіян у кордонах 1991 року, а 25,5% — у межах на 24 лютого 2022 року.

Водночас 3,7% респондентів припускають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адмінкордонів.

Зазначається, що у червні 2024 року повернення до кордонів 1991 року підгримували 51,5% українців. Водночас респондентів, які припускають фіксацію кордонів по лінії фронту, збільшилося – з 9,4% у червні 2024 року до 23,5% у лютому 2026 року.

Дані дослідження свідчать, що 73,1% громадян не готові поступитися реальними гарантіями безпеки України, а 73,3% — допомогою в економічному відновленні країни.

72% опитаних українці переконані, що РФ має відповісти за воєнні злочини, а 69,3% — виступили за стягненням з країни-агресорки репарацій на користь України.

Крім того, 62,7% опитаних вважають, що не можна поступитися контролем України над Донбасом.

