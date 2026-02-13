Мнения украинцев относительно минимально необходимых условий для мира с РФ разделились

Несколько более 33% украинцев придерживаются мнения, что для заключения мирного соглашения с Россией необходимо освободить Украину от оккупантов в границах 1991 года. Как информирует портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные социологического исследования, обнародованного Киевским Форумом безопасности.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса, мнения украинцев по поводу минимально необходимых условий для мира с РФ разделились. Больше опрошенных (33,2%) считают необходимым освобождение Украины от россиян в границах 1991 года, а 25,5% — в пределах на 24 февраля 2022 года.

В то же время 3,7% респондентов предполагают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их админграниц.

Отмечается, что в июне 2024 возвращение к границам 1991 подгремили 51,5% украинцев. В то же время, респондентов, которые допускают фиксацию границ по линии фронта, увеличилось – с 9,4% в июне 2024 года до 23,5% в феврале 2026 года.

Данные исследования свидетельствуют, что 73,1% граждан не готовы уступить реальные гарантии безопасности Украины, а 73,3% — помощь в экономическом восстановлении страны.

72% опрошенных украинцы убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления, а 69,3% выступили за взыскание с страны-агрессорки репараций в пользу Украины.

Кроме того, 62,7% опрошенных считают, что нельзя уступить контроль над Донбассом.

