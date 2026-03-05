«Друзі Путіна зникають один за одним»: у Європі натякнули, хто може бути наступним

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що коло союзників глави Кремля Володимира Путіна стрімко скорочується. За його словами, серед дружніх до Росії режимів залишилося лише кілька країн, зокрема Північна Корея та Китай.

Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Тсакхна іронічно зазначив, що частина колишніх союзників Москви вже "або в Царстві Небесному, або в пеклі, або сидять у в’язниці".

"Залишилася Північна Корея, скажімо, Китай, ну й ще дехто. Але головне – авторитет Путіна падає", — підкреслив глава естонської дипломатії.

Останні місяці справді принесли серйозні зміни для союзників Кремля. Сполучені Штати усунули від влади президента Венесуела Ніколас Мадуро, який нині перебуває під вартою у Нью-Йорку та очікує суду.

Також під час авіаудару загинув верховний релігійний лідер Іран Алі Хаменеї. А ще раніше внаслідок бойових дій владу втратив сирійський президент Башар Асад.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, коментуючи ці події, заявив, що скорочення числа союзників Кремля виглядає закономірним.

"Мадуро, який був членом “клубу друзів Путіна”, пішов. Тепер їх стало ще менше. Чим далі від диктаторських режимів буде ядерна зброя та інші великі військові можливості, тим краще", — наголосив він.

На цьому тлі в самих Сполучені Штати Америки зростає дискусія щодо військових операцій на Близькому Сході. За даними останніх соціологічних опитувань, лише близько 27% американців підтримують дії Вашингтона проти Ірану.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що під час кампанії проти Тегерана втрати американських військових можуть зрости до завершення операції.

Експерти зазначають, що серія політичних потрясінь у країнах-союзниках Кремля може суттєво змінити баланс сил у світовій політиці та ще більше послабити міжнародні позиції Росії.

