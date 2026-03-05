«Друзья Путина исчезают один за другим»: в Европе намекнули, кто может быть следующим

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что круг союзников главы Кремля Владимира Путина стремительно сокращается. По его словам, среди дружественных в Россию режимов осталось лишь несколько стран, в том числе Северная Корея и Китай.
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Тсакхна иронически отметил, что часть бывших союзников Москвы уже "либо в Царстве Небесном, либо в аду, либо сидят в тюрьме".
В последние месяцы действительно принесли серьезные изменения для союзников Кремля. Соединенные Штаты отстранили от власти президента Венесуэла Николас Мадуро, ныне находящегося под стражей в Нью-Йорке и ожидающего суда.
Также во время авиаудара погиб верховный религиозный лидер Иран Али Хаменеи. А еще раньше в результате боевых действий власти потерял сирийский президент Башар Асад.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя эти события, заявил, что сокращение числа союзников Кремля выглядит закономерным.
На этом фоне в самих Соединенных Штатах Америки растет дискуссия по военным операциям на Ближнем Востоке. По данным последних социологических опросов, только около 27% американцев поддерживают действия Вашингтона против Ирана.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что во время кампании против Тегерана потери американских военных могут возрасти до завершения операции.
Эксперты отмечают, что серия политических потрясений в странах-союзниках Кремля может существенно изменить баланс сил в мировой политике и еще больше ослабить международные позиции России.
Читайте на портале "Комментарии" — война на Ближнем Востоке бьет по Китаю: на какой вынужденный шаг пошел Пекин.