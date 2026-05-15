logo_ukra

BTC/USD

80570

ETH/USD

2255.02

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Друзі Єрмака починають відгукуватися: екстренер збірної України вніс 30 мільйонів застави
commentss НОВИНИ Всі новини

Друзі Єрмака починають відгукуватися: екстренер збірної України вніс 30 мільйонів застави

Екстренер збірної України Сергій Ребров вніс 30 мільйонів для застави за Андрія Єрмака

15 травня 2026, 10:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров став одним із тих, хто фінансово підтримав ексголову Офісу президента Андрій Єрмак після рішення Вищого антикорупційного суду про арешт. За інформацією журналіста Михайла Ткача, Ребров вніс 30 мільйонів гривень у рахунок застави для Єрмака.

Друзі Єрмака починають відгукуватися: екстренер збірної України вніс 30 мільйонів застави

Сергій Ребров. Фото: з відкритих джерел

Загальна сума застави, яку визначив ВАКС, становить 140 мільйонів гривень. 14 травня суд ухвалив рішення про тримання колишнього керівника ОП під вартою з можливістю внесення застави.

Історія взаємин між Ребровим та Єрмаком давно виходить за межі публічних знайомств. Ще у 2023 році екстренер національної збірної відкрито заявляв, що саме Єрмак був одним із головних ініціаторів його повернення до України та призначення на посаду наставника збірної.

В інтерв’ю каналу "Бомбардир" Ребров наголошував, що знає Єрмака багато років і підтримує з ним постійний контакт. Тоді він назвав політика "порядною людиною" та подякував йому за сприяння у поверненні до українського футболу вже під час повномасштабної війни.

Втім, як з’ясувалося, їх пов’язують не лише професійні контакти. У 2016 році Єрмак був серед гостей на весіллі Реброва, а у соцмережах неодноразово називав тренера своїм другом. Крім того, у них є спільний кум — народний депутат Микола Тищенко. Сам Тищенко раніше публічно розповідав про дружні стосунки з Ребровим та спільні святкування.

Інформація про внесення мільйонної застави вже викликала хвилю обговорень у соцмережах та політичних колах, адже йдеться про одну з найгучніших антикорупційних справ останніх місяців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак опинився під вартою за справу з елітним будівництвом кооперативу “Династія”. Суд призначив його запобіжний захід з можливістю внесення застави. Однак у четвер необхідну суму в 140 млн грн не зібрали.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/teleTKACH/8580
Теги:

Новини

Всі новини