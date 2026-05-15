Друзі Єрмака починають відгукуватися: екстренер збірної України вніс 30 мільйонів застави

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров став одним із тих, хто фінансово підтримав ексголову Офісу президента Андрій Єрмак після рішення Вищого антикорупційного суду про арешт. За інформацією журналіста Михайла Ткача, Ребров вніс 30 мільйонів гривень у рахунок застави для Єрмака.

Загальна сума застави, яку визначив ВАКС, становить 140 мільйонів гривень. 14 травня суд ухвалив рішення про тримання колишнього керівника ОП під вартою з можливістю внесення застави.

Історія взаємин між Ребровим та Єрмаком давно виходить за межі публічних знайомств. Ще у 2023 році екстренер національної збірної відкрито заявляв, що саме Єрмак був одним із головних ініціаторів його повернення до України та призначення на посаду наставника збірної.

В інтерв’ю каналу "Бомбардир" Ребров наголошував, що знає Єрмака багато років і підтримує з ним постійний контакт. Тоді він назвав політика "порядною людиною" та подякував йому за сприяння у поверненні до українського футболу вже під час повномасштабної війни.

Втім, як з’ясувалося, їх пов’язують не лише професійні контакти. У 2016 році Єрмак був серед гостей на весіллі Реброва, а у соцмережах неодноразово називав тренера своїм другом. Крім того, у них є спільний кум — народний депутат Микола Тищенко. Сам Тищенко раніше публічно розповідав про дружні стосунки з Ребровим та спільні святкування.

Інформація про внесення мільйонної застави вже викликала хвилю обговорень у соцмережах та політичних колах, адже йдеться про одну з найгучніших антикорупційних справ останніх місяців.

