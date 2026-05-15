Друзья Ермака начинают отзываться: экстренер сборной Украины внес 30 миллионов залога

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал одним из тех, кто финансово поддержал экспредседателя Офиса президента Андрей Ермак после решения Высшего антикоррупционного суда об аресте. По информации журналиста Михаила Ткача, Ребров внес 30 миллионов гривен в счет залога для Ермака.

Общая сумма залога, которую определил ВАКС, составляет 140 миллионов гривен. 14 мая суд принял решение о содержании бывшего руководителя ОП под стражей с возможностью внесения залога.

История взаимоотношений между Ребровым и Ермаком давно выходит за пределы публичных знакомств. Еще в 2023 году экстренер национальной сборной открыто заявлял, что именно Ермак был одним из главных инициаторов его возвращения в Украину и назначения на должность наставника сборной.

В интервью каналу "Бомбардир" Ребров отмечал, что знает Ермака много лет и поддерживает с ним постоянный контакт. Тогда он назвал политика "порядочным человеком" и поблагодарил его за содействие в возвращении к украинскому футболу уже во время полномасштабной войны.

Впрочем, как выяснилось, их связывают не только профессиональные контакты. В 2016 году Ермак был среди гостей на свадьбе Реброва, а в соцсетях не раз называл тренера своим другом. Кроме того, у них есть общий кум – народный депутат Николай Тищенко. Сам Тищенко ранее публично рассказывал о дружеских отношениях с Ребровым и совместных празднованиях.

Информация о внесении миллионного залога уже вызвала волну обсуждений в соцсетях и политических кругах, ведь речь идет об одном из самых громких антикоррупционных дел последних месяцев.

бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался под стражей за дело с элитным строительством кооператива "Династия". Суд назначил его меру пресечения с возможностью внесения залога. Однако в четверг необходимую сумму в 140 млн. грн. не собрали.




