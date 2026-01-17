Дожити до 101 року і планувати життя далі: китайська довгожителька розкрила несподіваний секрет

У Китаї набирає популярності історія 101-річної Джан Юечін, яка поділилася власним, нетиповим секретом довголіття. За словами жінки, її довге життя пов’язане з нічними переглядами телевізора до другої години ночі та регулярними перекусами чіпсами. Про це повідомляє видання What’s The Jam.

Джан Юечін. Фото: з відкритих джерел

Донька довгожительки Яо Сонгпінг розповіла місцевим ЗМІ, що її мати й досі має всі власні зуби, зберігає чудовий апетит і почувається бадьоро. Джан Юечін мешкає у місті Венчжоу на півдні Китаю та дотримується незвичного режиму дня: перший прийом їжі у неї припадає на пізній бранч, другий – близько 18:00. Якщо ж пізно ввечері з’являється голод, вона без вагань ласує чіпсами або печивом.

За словами доньки, жінка є "справжньою нічною совою": лягає спати після другої години ночі, а прокидається близько десятої ранку. Такий спосіб життя сформувався кілька років тому після падіння, внаслідок якого Джан травмувала руку. Раніше вона вела дуже активне життя — багато гуляла, прибирала оселю та приймала гостей. Після травми родина взяла частину клопотів на себе, і в жінки з’явилося більше вільного часу для вечірнього відпочинку.

Попри поважний вік, Джан Юечін продовжує подорожувати. За останні два роки вона відвідала понад 20 міст Китаю разом із дітьми та онуками. Донька вважає, що секрет довголіття матері – у простих речах: помірному харчуванні, зеленому чаї, відсутності стресу та вмінні насолоджуватися маленькими радощами життя.

