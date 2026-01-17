Дожить до 101 года и планировать жизнь дальше: китайская долгожительница раскрыла неожиданный секрет

В Китае набирает популярность история 101-летней Джан Юэчин, поделившейся собственным, нетипичным секретом долголетия. По словам женщины, ее долгая жизнь связана с ночными просмотрами телевизора до двух часов ночи и регулярными перекусами чипсами. Об этом сообщает издание What's The Jam.

Джан Юечин. Фото: из открытых источников

Дочь долгожительницы Яо Сонгпинг рассказала местным СМИ, что ее мать до сих пор имеет все собственные зубы, сохраняет прекрасный аппетит и чувствует себя бодро. Джан Юэчин проживает в городе Венчжоу на юге Китая и соблюдает необычный режим дня: первый прием пищи у нее приходится на поздний бранч, второй – около 18:00. Если же поздним вечером появляется голод, она без колебаний лакомится чипсами или печеньем.

По словам дочери, женщина является "настоящей ночной совой": ложится спать после двух часов ночи, а просыпается около десяти утра. Такой образ жизни сформировался несколько лет назад после падения, в результате которого Джан травмировала руку. Раньше она вела очень активную жизнь — много гуляла, убирала дом и принимала гостей. После травмы семья взяла часть хлопот на себя, и у женщины появилось больше свободного времени для вечернего отдыха.

Несмотря на солидный возраст, Джан Юэчин продолжает путешествовать. За последние два года она посетила более 20 городов Китая вместе с детьми и внуками. Дочь считает, что секрет долголетия матери – в простых вещах: умеренном питании, зеленом чае, отсутствии стресса и умении наслаждаться маленькими радостями жизни.

