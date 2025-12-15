logo_ukra

Довіра українців до світових лідерів різко змінилася: хто серед антилідерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Довіра українців до світових лідерів різко змінилася: хто серед антилідерів

Найбільший перелом на думці українців стався по відношенню до США та особисто до президента Трампу

15 грудня 2025, 12:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як повідомляє портал "Коментарі", за даними дослідження Info Sapiens, проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", довіра українців до світових лідерів продовжує знижуватися, особливо до президента США Дональда Трампа. Опитування проводилося з 5 по 26 листопада 2025 року, вибірка становила 1000 респондентів, теоретична похибка – не більше 3,1% за ймовірності 0,95%.

Довіра українців до світових лідерів різко змінилася: хто серед антилідерів

Дональд Трамп та Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Результати показують, що лише 10,6% опитаних вважають, що США роблять усе можливе для перемоги України, ще 18,2% відповіли "швидше, так". Проти цієї думки виступають 36,2% респондентів, а 29,1% — "швидше не згодні". На думку експертів, падіння довіри пов'язане із призупиненням військової допомоги Сполученими Штатами та просуванням "мирних ініціатив", які сприймаються українцями як поступки Кремлю.

У результаті довіра до Дональда Трампа в Україні різко знизилася: лише 24,4% українців заявляють про довіру до американського лідера. Для порівняння, рік тому, коли Трамп виграв вибори, але ще не обійняв посаду, довіра українців до нього становила 44,6%. На сьогодні 72,7% опитаних не довіряють Трампу, що робить його одним із антилідерів рейтингу.

Серед європейських лідерів низький рівень довіри викликають президент Польщі Кароль Навроцький (44%), прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (28,5%) та угорський прем'єр Віктор Орбан (12,4%).

Традиційно у топ-3 антидовірою українців користуються лідери країн-агресорів: президент РФ Володимир Путін – 98%, президент Білорусі Олександр Лукашенко – 93,8%, а також Орбан – 83%. Слідом йдуть лідер Китаю Сі Цзіньпін (81,1%), Фіцо (63,4%) та Навроцький (50,9%).

Дослідники зазначають, що такі показники відображають не лише оцінку політичних дій лідерів, а й сприйняття загроз безпеці та реакції країн на підтримку України в умовах війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, скільки українців підтримують проведення виборів під час війни.




Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2025/12/15/7227105/
