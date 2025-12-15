Доверие украинцев к мировым лидерам резко изменилось: кто среди антилидеров

Как передает портал "Комментарии", по данным исследования Info Sapiens, проведенного по заказу Центра "Новая Европа", доверие украинцев к мировым лидерам продолжает снижаться, особенно к президенту США Дональду Трампу. Опрос проводился с 5 по 26 ноября 2025 года, выборка составила 1000 респондентов, теоретическая погрешность – не более 3,1% при вероятности 0,95%.

Дональд Трамп и Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Результаты показывают, что лишь 10,6% опрошенных считают, что США делают все возможное для победы Украины, еще 18,2% ответили "скорее да". Против этого мнения выступают 36,2% респондентов, а 29,1% – "скорее не согласны". По мнению экспертов, падение доверия связано с приостановкой военной помощи Соединенными Штатами и продвижением "мирных инициатив", которые воспринимаются украинцами как уступки Кремлю.

В итоге доверие к Дональду Трампу в Украине резко снизилось: только 24,4% украинцев заявляют о доверии к американскому лидеру. Для сравнения, год назад, когда Трамп выиграл выборы, но еще не вступил в должность, доверие украинцев к нему составляло 44,6%. На сегодняшний день 72,7% опрошенных не доверяют Трампу, что делает его одним из антилидеров рейтинга.

Среди европейских лидеров низкий уровень доверия вызывают президент Польши Кароль Навроцкий (44%), премьер-министр Словакии Роберт Фицо (28,5%) и венгерский премьер Виктор Орбан (12,4%).

Традиционно в топ-3 антидоверием украинцев пользуются лидеры стран-агрессоров: президент РФ Владимир Путин – 98%, президент Беларуси Александр Лукашенко – 93,8%, а также Орбан – 83%. Следом идут лидер Китая Си Цзиньпин (81,1%), Фицо (63,4%) и Навроцкий (50,9%).

Исследователи отмечают, что такие показатели отражают не только оценку политических действий лидеров, но и восприятие угроз безопасности, а также реакции стран на поддержку Украины в условиях войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны.



