Україні, ймовірно, доведеться повернутися до суворих заходів світломаскування на загальнодержавному рівні. Причиною для потенційного вимкнення нічного освітлення є технологічна модернізація російських засобів повітряного нападу.

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Про необхідність перегляду безпекових підходів у тилу попередив відомий фахівець із радіотехнологій та радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він провів паралель із початком повномасштабного вторгнення, зазначивши, що нові виклики вимагають раціонального підходу.

"У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, — підкреслив експерт, аналізуючи еволюцію цивільного захисту, — а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено".

За словами радника глави держави, головна небезпека криється в інтеграції окупантами нових систем наведення у свої далекобійні засоби ураження. Якщо російський оборонний комплекс розпочне масове виробництво та встановлення спеціалізованих модулів оптичної навігації під назвою "Сусанін" на дрони-камікадзе "Герань-5", інші типи безпілотників та крилаті ракети, це дозволить їм ефективно орієнтуватися на місцевості під час темної пори доби.

За таких умов наявність візуальних орієнтирів на землі лише допомагатиме техніці ворога коригувати свій маршрут та точніше виходити на цілі.

"Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін", — зауважив Сергій Бескрестнов, окреслюючи потенційні зміни для українських міст, — нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас".

Фахівець наголошує, що вимкнення ліхтарів на автомагістралях та важливих транспортних артеріях у нічні години здатне суттєво ускладнити роботу оптичних систем супротивника та мінімізувати ефективність його нових технологічних рішень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що призупинення повітряних атак на російську паливну інфраструктуру призвело до стрімкого відновлення нафтового сектору країни-агресора. Провідні світові агенції Bloomberg та Reuters оприлюднили свіжі аналітичні дані, які експерти наполегливо рекомендують оцінювати в єдиному комплексі.