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Недилько Ксения
Украине, вероятно, придется вернуться к строгим мерам светомаскировки на общегосударственном уровне. Причиной потенциального отключения ночного освещения является технологическая модернизация российских средств воздушного нападения.
Иллюстративное фото
О необходимости пересмотра подходов безопасности в тылу предупредил известный специалист по радиотехнологиям и советник Президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он провел параллель с началом полномасштабного вторжения, отметив, что новые вызовы требуют рационального подхода.
По словам советника главы государства, главная опасность кроется в интеграции оккупантами новых систем наведения в свои дальнобойные средства поражения. Если российский оборонный комплекс начнет массовое производство и установку специализированных модулей оптической навигации под названием "Сусанин" на дроны-камикадзе "Герань-5", другие типы беспилотников и крылатые ракеты, это позволит им эффективно ориентироваться на местности во время темного времени суток.
При таких условиях наличие визуальных ориентиров на земле будет только помогать технике врага корректировать свой маршрут и точнее выходить на цели.
Специалист отмечает, что выключение фонарей на автомагистралях и важных транспортных артериях в ночные часы способно существенно усложнить работу оптических систем противника и минимизировать эффективность новых технологических решений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что приостановка воздушных атак на российскую топливную инфраструктуру привела к стремительному восстановлению нефтяного сектора страны-агрессора. Ведущие мировые агентства Bloomberg и Reuters обнародовали свежие аналитические данные, эксперты настоятельно рекомендуемые оценивать в едином комплексе.