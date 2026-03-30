Допомога дітям-переселенцям: чому не всі діти зможуть отримати виплати
commentss НОВИНИ Всі новини

Допомога дітям-переселенцям: чому не всі діти зможуть отримати виплати

Обмеження та майнові критерії: Павло Фролов роз’яснив нову постанову про допомогу дітям ВПО

30 березня 2026, 16:29
Недилько Ксения

Уряд оприлюднив нову постанову щодо відновлення грошової допомоги для дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Проте, за словами народного депутата Павла Фролова, реальність виявилася менш оптимістичною, ніж очікувалося. "Про повернення виплат усім дітям ВПО мови нема", — зазначив нардеп, додавши, що нові правила містять суворі обмеження.

Хто має право на поновлення виплат?

Допомогу призначатимуть дітям, які вже отримували її раніше, без урахування загального доходу родини. Водночас обов’язковим є дотримання низки майнових вимог. Зокрема, у родини не має бути депозитів або коштовних покупок (на суму понад 100 тис. грн), а також автомобілів, випущених менше ніж 5 років тому.

Ключові критерії для отримання коштів:

Дата та регіон: Дитина переїхала після 1 січня 2022 року з територій, що знаходяться під окупацією або в зоні бойових дій.

Стан майна: Житло родини зруйноване або офіційно визнане непридатним для життя через війну.

Освіта: Школярі мають навчатися у закладах за місцем фактичного проживання (у будь-якому форматі), крім тих, хто мешкає безпосередньо в прифронтових зонах.

Павло Фролов наголосив на серйозній перепоні для багатьох родин: "Умови обмежують доступ до виплат для більшості дітей ВПО, адже верифікувати факт руйнації житла на ТОТ наразі неможливо".

Як і коли подати заявку?

Звертатися із заявою необхідно до ЦНАПу або відділення Пенсійного фонду. Важливо встигнути зробити це до 1 травня — у такому разі кошти нарахують ретроспективно, починаючи з 1 лютого. Якщо заяву подадуть пізніше, виплати розпочнуться лише з місяця звернення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розпочинається практичний етап реалізації програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або інвалідність внаслідок війни. За інформацією нардепа Павла Фролова, на цей напрямок "Уряд виділяє 6,6 млрд грн на програму житлових ваучерів для ВПО".



