Документ, який не мав потрапити у ЗМІ: виявлено стратегію впливу на розслідування про евакуацію дітей

Організація, яка може бути пов’язана з українським бізнесменом Русланом Шостаком, імовірно готувала антикризову комунікаційну стратегію перед виходом розслідування "Слідства.Інфо". Про це стало відомо після того, як працівниця благодійного фонду Шостака випадково надіслала журналістці документ із детальним "планом дій". У надісланому листі – лише частина заходів, які, може готувати організація, що фігурує у розслідуванні "Слідства.Інфо".

Руслан Шостак під час інтервʼю з журналістами «Слідства.Інфо»

На той момент журналісти кілька місяців працювали над матеріалом про евакуацію близько 3500 дітей з Дніпропетровщини до Туреччини на початку повномасштабної війни. Перевезення й утримання дітей забезпечував фонд Шостака в межах проєкту "Дитинство без війни", який активно підтримували державні інституції та публічні діячі. Зокрема, амбасадоркою була співачка Оля Полякова, а в комунікаціях часто згадували роль першої леді Олени Зеленської.

Журналісти розповідають, що у 2024 році, після тривалого перебування дітей за кордоном, їх повернули в Україну. Перед цим заклади, де проживали діти, відвідали представники Офісу омбудсмена. У звіті моніторингової групи йшлося про кричущі порушення прав неповнолітніх – зокрема психологічне та фізичне насильство. Дві вихованки інтернатів повернулися вагітними.

"Слідства.Інфо" пише, що під час зустрічі з журналістами Шостак та його команда запевнили, що нададуть матеріали, які нібито спростовують ці дані. Натомість журналістка Яніна Корнієнко отримала електронною поштою від працівниці фонду файл з назвою "Дитинство без війни план дій" з табличками, які демонструють наміри організації нейтралізувати вплив розслідування.

Серед запланованих дій – залучення "реальних учасників проєкту" до коментування під критичними матеріалами та використання "бази акаунтів" для просування потрібних меседжів. Документ також передбачав появу "контрольованого поста інфлюєнсера" із тезою про те, що вихід розслідування нібито не випадковий. Окремими пунктами зазначені непублічні контакти з редакторами провідних медіа та підготовка "великого розслідування" про провали державної евакуації.

На другий місяць після виходу матеріалу у плані значилася й авторська колонка самого Шостака.

"Якщо Фонд Шостака і справді так масштабно готується до виходу нашого розслідування, то ми хвилюємося за джерела, які давали нам свідчення", — зазначила журналістка Яніна Корнієнко.

"Слідство.Інфо" зауважує, що буде дуже ретельно стежити, чи надісланий представниками Фонду Шостака план дій буде реалізовуватися. Саме ж розслідування щодо грубих порушень прав дітей-сиріт, які відбувалися під час евакуації до Туреччини, а також про роль фонду Руслана Шостака у цій історії, буде оприлююднено 28 листопада.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи отримає Україна репараційний кредит від ЄС: що тепер кажуть у Кабміні.











