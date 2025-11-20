logo

Документ, который не должен попасть в СМИ: выявлена стратегия влияния на расследование об эвакуации детей
Документ, который не должен попасть в СМИ: выявлена стратегия влияния на расследование об эвакуации детей

Журналисты уверяют, что получили от Фонда бизнесмена Руслана Шостака документ с планом нейтрализации влияния расследования «Слидство.Инфо»

20 ноября 2025, 13:20
Организация, которая может быть связана с украинским бизнесменом Русланом Шостаком, предположительно готовила антикризисную коммуникационную стратегию перед выходом расследования "Слидство.Инфо". Об этом стало известно после того, как работница благотворительного фонда Шостака случайно направила журналистке документ с детальным "планом действий". В присланном письме – лишь часть мер, которые может готовить организация, фигурирующая в расследовании "Слидство.Инфо".

Документ, который не должен попасть в СМИ: выявлена стратегия влияния на расследование об эвакуации детей

Руслан Шостак во время интервью с журналистами «Слидство.Инфо»

В то время журналисты несколько месяцев работали над материалом об эвакуации около 3500 детей из Днепропетровщины в Турцию в начале полномасштабной войны. Перевозка и содержание детей обеспечивал фонд Шостака в рамках проекта "Детство без войны", который активно поддерживали государственные институты и публичные деятели. В частности, посольством была певица Оля Полякова, а в коммуникациях часто упоминали роль первой леди Елены Зеленской.

Журналисты рассказывают, что в 2024 году, после продолжительного пребывания детей за границей, их вернули в Украину. Перед этим заведения, где проживали дети, посетили представители Офиса омбудсмена. В отчете мониторинговой группы говорилось о вопиющих нарушениях прав несовершеннолетних – в частности психологическое и физическое насилие. Две воспитанницы интернатов вернулись беременными.

"Слидство.Инфо" пишет, что во время встречи с журналистами Шостак и его команда заверили, что предоставят материалы, якобы опровергающие эти данные. В то же время журналистка Янина Корниенко получила по электронной почте от работницы фонда файл с названием "Детство без войны план действий" с табличками, которые демонстрируют намерения организации нейтрализовать влияние расследования.

Среди запланированных действий – привлечение "реальных участников проекта" к комментированию под критическими материалами и использование "базы аккаунтов" для продвижения нужных месседжей. Документ также предусматривал появление "контролируемого поста инфлюэнсера" с тезисом о том, что выход расследования вроде бы не случаен. Отдельными пунктами указаны непубличные контакты с редакторами ведущих медиа и подготовка "большого расследования" о провалах государственной эвакуации.

На второй месяц после выхода материала в плане числилась и авторская колонка самого Шостака.

"Если Фонд Шостака действительно так масштабно готовится к выходу нашего расследования, то мы волнуемся за источники, которые давали нам показания", — отметила журналистка Янина Корниенко.

"Слидство.Инфо отмечает, что будет очень тщательно следить, присланный ли представителями Фонда Шостака план действий будет реализовываться. Само же расследование грубых нарушений прав детей-сирот, которые происходили во время эвакуации в Турцию, а также о роли фонда Руслана Шостака в этой истории, будет обнародовнао 28 ноября.

