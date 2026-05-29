Договір про небо: що приховано за угодою зі Швецією про винищувачі Gripen

У Швеції цього тижня сталося те, на що в історії західних поставок бойової авіації зазвичай ішли роки. 28 травня на авіабазі під Уппсалою Зеленський і премʼєр Ульф Крістерссон запустили велику угоду навколо винищувачів Gripen – за пів року після першого листа про наміри. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон.

Експерт зазначив, формула проста і вигідна обом сторонам. Україна купує до 20 найновіших Gripen E/F – на це закладено 2,5 млрд євро з розблокованого кредиту ЄС. А поки нові машини стануть на крило (це історія аж до 2030 року), Швеція безоплатно передає до 16 бойових Gripen C/D зі своїх складів – перші можуть прийти вже на початку 2027-го. Донат привʼязаний до контракту: Стокгольм віддає старіші літаки не "замість", а "на додачу", і одразу замовляє собі нові на заміну.

"Тільки не варто вестися на красиву картинку з винищувачами над злітною смугою. Це угода не про престиж, а про небо. Сучасний винищувач із ракетами великої дальності відганяє російські літаки далі від фронту, а отже, менше керованих авіабомб падає на наші позиції й міста. Зеленський сказав про це прямо: завдання – не пускати ворога на дистанцію, з якої він скидає КАБи. Кожен КАБ, який не злетів, – це врятовані життя", – зазначив експерт.

За його словами, є ще момент, який легко проґавити. Гроші ЄС, навколо яких місяцями торгувалися в Брюсселі, вперше так швидко стають конкретною зброєю – та ще й завантажують роботою європейський завод SAAB. Україна тут не випрошує допомогу "на виживання", а вкладає європейський кредит у європейський літак, що захищатиме європейське небо. І щит нам, і замовлення їхній індустрії.

"Без ілюзій: між підписами й літаками в нашому небі лежать контракти, експортні дозволи, навчання пілотів, аеродроми. Це робота на роки, а не магія. Але вектор зрозумілий: десятимільйонна Швеція, яка сама лише два роки в НАТО, тримається в першій шістці донорів світу – не розміром країни, а послідовністю", – зазначив аналітик.

Він наголошує, головне, що з цього нам у тому, що ми поступово перестаємо бути просто покупцем чужої зброї. Ця угода з її продовженням – спільною декларацією про безпеку, форматом Drone Deal і навіть перспективою складати Gripen в Україні – це заявка на місце всередині європейського оборонного виробництва, а не в черзі під його дверима.

