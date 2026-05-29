Сделка о небе: что скрыто по соглашению со Швецией об истребителях Gripen

В Швеции на этой неделе произошло то, что в истории западных поставок боевой авиации обычно шли годы. 28 мая на авиабазе под Уппсалой Зеленский и премьер Ульф Кристерссон запустили крупное соглашение вокруг истребителей Gripen – через полгода после первого письма о намерениях. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон.

Эксперт отметил, что формула проста и выгодна обеим сторонам. Украина покупает до 20 новейших Gripen E/F – на это заложено 2,5 млрд евро по разблокированному кредиту ЕС. А пока новые машины станут на крыло (это история до 2030 года), Швеция безвозмездно передает до 16 боевых Gripen C/D со своих составов – первые могут прийти уже в начале 2027-го. Донат привязан к контракту: Стокгольм отдает более старые самолеты не "вместо", а "вдобавок", и сразу заказывает себе новые на замену.

"Только не стоит вестись на красивую картинку с истребителями над взлетной полосой. Это соглашение не о престиже, а о небе. Современный истребитель с ракетами большой дальности отгоняет российские самолеты дальше от фронта, а значит, меньше управляемых авиабомб падает на наши позиции и города. Зеленский сказал об этом прямо: задача – не пускать врага на дистанцию, с которой он сбрасывает КАБ. Каждый не взлетевший КАБ – это спасенные жизни", – отметил эксперт.

По его словам, есть еще момент, который легко упустить. Деньги ЕС, вокруг которых месяцами торговались в Брюсселе, впервые так быстро становятся конкретным оружием – и загружают работой европейский завод SAAB. Украина здесь не выпрашивает помощь "на выживание", а вкладывает европейский кредит в европейский самолет, защищающий европейское небо. И щит нам и заказ их индустрии.

"Без иллюзий: между подписями и самолетами в нашем небе лежат контракты, экспортные разрешения, обучение пилотов, аэродромы. Это работа на годы, а не магия. Но вектор понятен: десятимиллионная Швеция, которая всего два года в НАТО, держится в первой шестерке доноров мира – не размером страны, а последовательностью", – отметил аналитик.

Он подчеркивает, главное, что для этого нам в том, что мы постепенно перестаем быть просто покупателем чужого оружия. Это соглашение с его продлением – совместной декларацией о безопасности, форматом Drone Deal и даже перспективой составлять Gripen в Украине – это заявка на место внутри европейского оборонного производства, а не в очереди под его дверью.

