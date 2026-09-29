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До зими ще є час, а план уже виконано: скільки газу нагромадила Україна

У підземних сховищах уже на 1 млрд. кубометрів більше газу, ніж передбачав базовий урядовий сценарій

29 вересня 2026, 13:44
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Кравцев Сергей

Україна вже накопичила в підземних сховищах 15,6 млрд кубометрів газу – це приблизно на 1 млрд кубометрів більше за базовий показник, який уряд закладав у план підготовки до опалювального сезону. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телеканалу "Київ24".

До зими ще є час, а план уже виконано: скільки газу нагромадила Україна

Газ. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, урядовий план передбачав накопичення до кінця жовтня 14,6 млрд. кубометрів газу. У цю цифру входить як ресурс, призначений безпосередньо для споживання взимку, а й так званий буферний газ. Він необхідний підтримки тиску і забезпечення нормальної роботи підземних сховищ.

При цьому опалювальний сезон ще не розпочався. До його старту, за оцінкою Омельченка, лишається близько трьох тижнів.

"На сьогоднішній день у підземних сховищах вже знаходиться 15,6 млрд кубометрів газу, зазначив експерт. Таким чином запланований обсяг вдалося перевищити достроково.

Омельченко вважає, що до початку опалювального сезону Україна може збільшити запаси приблизно до 16 млрд. кубометрів.

Додатковий обсяг газу формує більший запас міцності на зиму. Насамперед це важливо у разі різкого похолодання, зростання споживання чи виникнення додаткових ризиків для енергетичної інфраструктури.

При цьому самий обсяг запасів не є єдиним фактором стабільного проходження опалювального сезону. На ситуацію також впливатимуть рівень споживання, стан газотранспортної та енергетичної інфраструктури, імпортні можливості та наслідки можливих російських атак.

Проте перевищення базового плану дозволяє Україні увійти в зимовий період з більшим обсягом накопиченого ресурсу, ніж передбачав урядовий сценарій.

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