До зимы еще есть время, а план уже выполнен: сколько газа накопила Украина

Украина уже накопила в подземных хранилищах 15,6 млрд кубометров газа – это примерно на 1 млрд кубометров больше базового показателя, который правительство закладывало в план подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24".

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По словам эксперта, правительственный план предусматривал накопление до конца октября 14,6 млрд кубометров газа. В эту цифру входит не только ресурс, предназначенный непосредственно для потребления зимой, но и так называемый буферный газ. Он необходим для поддержания давления и обеспечения нормальной работы подземных хранилищ.

При этом отопительный сезон еще не начался. До его старта, по оценке Омельченко, остается около трех недель.

"На сегодняшний день в подземных хранилищах уже находится 15,6" млрд кубометров газа, отметил эксперт. Таким образом, запланированный объем удалось превысить досрочно.

Омельченко считает, что до начала отопительного сезона Украина может увеличить запасы примерно до 16 млрд кубометров.

Дополнительный объем газа формирует больший запас прочности на зиму. В первую очередь это важно в случае резкого похолодания, роста потребления или возникновения дополнительных рисков для энергетической инфраструктуры.

При этом сам объем запасов не является единственным фактором стабильного прохождения отопительного сезона. На ситуацию также будут влиять уровень потребления, состояние газотранспортной и энергетической инфраструктуры, импортные возможности и последствия возможных российских атак.

Тем не менее превышение базового плана позволяет Украине войти в зимний период с большим объемом накопленного ресурса, чем изначально предусматривал правительственный сценарий.

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