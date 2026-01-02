До таких зміен у погоді не готувався ніхто: українців відверто шокували перспективами

2026 рік в Україні почався з різкої арктичної прохолоди, яка охопила більшість регіонів країни. Проте вже з 2 січня ситуація почала змінюватися, оскільки в атмосфері активно діяла циклонічна система, що принесла більш м'які погодні умови. Як повідомив синоптик Віталій Постригань, з 3 по 5 січня в Україну почне надходити тепле і вологе повітря, що змінить картину холодної зими.

Фото: з відкритих джерел

Протягом цього періоду температурний фон підвищиться: вночі очікується 1–3° морозу, а вдень температура буде коливатися від 1 до 3° тепла. Такі температури дозволять зменшити інтенсивність ожеледиці та знизити вплив сильних морозів. Водночас, місцями можливий невеликий сніг, але загалом опади будуть незначними, і умови для погіршення дорожньої ситуації стануть менш критичними.

З 3 по 6 січня, завдяки циклонічним процесам, морози ослабнуть, оскільки циклон, що діє над Балтійськими країнами, сприятиме перемішуванню повітряних мас, що спричинить послаблення холодних атмосферних фронтів. Це забезпечить більш сприятливі умови для очищення атмосфери та покращення якості повітря. Проте, за словами Постриганя, не слід забувати, що січень – це традиційно найхолодніший місяць року, тому холодні періоди все ще можуть бути досить інтенсивними, а хуртовини та снігопади, спричинені південними циклонами, залишатимуться характерною рисою.

Раніше синоптики повідомляли, що перші дні нового року в Україні будуть дуже холодними. Прогноз на 1 січня вказував на значні морози через надходження холодних повітряних мас з півночі, що також вплинуло на температурний режим у країні.

