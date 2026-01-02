К таким изменениям в погоде не готовился никто: украинцев откровенно шокировали перспективами

2026 год в Украине начался с резкой арктической прохлады, охватившей большинство регионов страны. Однако уже со 2 января ситуация начала меняться, поскольку в атмосфере активно действовала циклоническая система, принесшая более мягкие погодные условия. Как сообщил синоптик Виталий Постригань, с 3 по 5 января в Украину начнет поступать теплый и влажный воздух, что сменит картину холодной зимы.

Фото: из открытых источников

В этот период температурный фон повысится: ночью ожидается 1–3° мороза, а днем температура будет колебаться от 1 до 3° тепла. Такие температуры позволят уменьшить интенсивность гололеда и снизить влияние сильных морозов. В то же время местами возможен небольшой снег, но в целом осадки будут незначительными, и условия для ухудшения дорожной ситуации станут менее критическими.

С 3 по 6 января, благодаря циклоническим процессам, морозы ослабеют, поскольку циклон, действующий над Балтийскими странами, будет способствовать перемешиванию воздушных масс, что приведет к ослаблению холодных атмосферных фронтов. Это обеспечит более благоприятные условия для очищения атмосферы и улучшения качества воздуха. Однако, по словам Постриганя, не следует забывать, что январь – это традиционно холодный месяц года, поэтому холодные периоды все еще могут быть достаточно интенсивными, а вьюги и снегопады, вызванные южными циклонами, будут оставаться характерной чертой.

Ранее синоптики сообщали, что первые дни нового года в Украине будут очень холодными. Прогноз на 1 января указывал на значительные морозы из-за поступления холодных воздушных масс с севера, что также повлияло на температурный режим в стране.

