«До кінця жовтня час є»: Дмитро Гордон закликав українців запасатися їжею, водою та генераторами

Відомий український інтерв'юер закликав громадян тверезо оцінювати поточні воєнні ризики та без паніки підготувати свої домогосподарства до можливих інфраструктурних та безпекових викликів цієї осені. На його думку, критичне становище військово-політичного керівництва у Кремлі штовхає агресора до посилення повітряного терору проти цивільного населення України.

Дмитро Гордон. Фото з відкритих джерел

У розмові з телеведучим Василем Головановим журналіст поділився особистим досвідом формування сімейного резерву.

"Треба запастися їжею на тиждень-два, — безальтернативно заявив Дмитро Гордон, закликаючи українців діяти свідомо й організовано. Пояснюючи свій власний алгоритм підготовки, медіаменеджер додав: — Я це зробив спочатку на тиждень, а зараз думаю, що варто й на другий. Я купив тушонку, крупи, консерви, зробив запас води, чай та сухарі. І всім треба це зробити, але спокійно, не змітаючи полиці в магазинах. Ми ж не росіяни. У нас є час до кінця жовтня, часу ще багато. Також у кого є інвертори чи генератори — запасіться паливом, підготуйте теплі речі".

Необхідність таких випереджальних заходів журналіст пов'язує з безвихідним становищем очільника країни-агресорки. Гордон переконаний, що для Путіна поразка на полі бою означатиме фізичну ліквідацію у власній країні, тому Кремль кине всі ресурси на спробу зламати опір українців.

"У Путіна виходу немає, заднього ходу немає, — підкреслив інтерв'юер, аналізуючи стратегічну логіку дій ворога на фронті та в тилу. Медіаменеджер акцентував на важливості самоорганізації сімей: — Він або бере Донбас, або програє війну, і його вб'ють у Росії свої ж. Тому він буде ескалювати, намагатиметься йти вперед. Нам, мирному населенню, треба думати про себе та свої родини. Необхідно облаштувати місця, чітко розуміти, куди саме ви будете спускатися під час ворожих нальотів".

Торкнувся Гордон і гострого питання організації освітнього процесу під час постійних ракетно-дронових нападів. На його глибоке переконання, за нинішньої безпекової ситуації звичний формат відвідування навчальних закладів є неприпустимим.

"Я переконаний, що не буде ніяких стаціонарних занять у школах чи дитячих садках, — резюмував Дмитро Гордон, констатуючи суворі реалії воєнного стану. Обґрунтовуючи свою позицію, журналіст підсумував: — Які можуть бути стаціонарні заняття, коли сирена не вщухає і весь час тривога? Як можна ризикувати життями дітей? Ні, це наша нова реальність. Але світло в кінці тунелю є, ця реальність не може тривати довго".

Військові експерти та профільні відомства також регулярно закликають українців перевіряти справність альтернативних джерел живлення та тримати напоготові тривожні валізи, адже системна підготовка допомагає нівелювати плани ворога з дестабілізації ситуації всередині країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям радять не піддаватися паніці та не скуповувати продукти на місяці наперед, а обмежитися розумним запасом харчів і води на півтора тижня.



