«До конца октября время есть»: Дмитрий Гордон призвал украинцев запасаться едой, водой и генераторами

Известный украинский интервьюер призвал граждан трезво оценивать текущие военные риски и без паники подготовить свои домохозяйства к возможным инфраструктурным и вызовам безопасности этой осенью. По его мнению, критическое положение военно-политического руководства в Кремле толкает агрессора к усилению воздушного террора против гражданского населения Украины.

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

В разговоре с телеведущим Василием Головановым журналист поделился личным опытом формирования семейного резерва.

"Надо запастись едой на неделю-две, — безальтернативно заявил Дмитрий Гордон, призывая украинцев действовать сознательно и организованно. Объясняя свой собственный алгоритм подготовки, медиаменеджер добавил: — Я это сделал сначала на неделю, а сейчас думаю, что стоит и на другую. Я купил тушенку, крупы, консервы, сделал запас воды, чай и сухари. И всем нужно это сделать, но спокойно, не сметая полки в магазинах. Мы ведь не россияне. У нас есть время до конца октября, времени еще много. Также у кого есть инверторы или генераторы – запаситесь топливом, подготовьте теплые вещи".

Необходимость таких опережающих мер журналист связывает с безвыходным положением главы страны-агрессорки. Гордон убежден, что для Путина поражение на поле боя будет означать физическую ликвидацию в собственной стране, поэтому Кремль бросит все ресурсы на попытку сломить сопротивление украинцев.

"У Путина выхода нет, заднего хода нет, — подчеркнул интервьюер, анализируя стратегическую логику действий врага на фронте и в тылу. Медиаменеджер акцентировал внимание на важности самоорганизации семей: — Он либо берет Донбасс, либо проигрывает войну, и его убьют в России свои же. Поэтому он будет эскалировать, постарается идти вперед. Нам, мирному населению, нужно думать о себе и своих семьях. Необходимо обустроить места, четко понимать, куда именно вы будете спускаться во время вражеских налетов".

Затронул Гордон и острый вопрос организации образовательного процесса во время постоянных ракетно-дроновых нападений. По его глубокому убеждению, при нынешней ситуации безопасности привычный формат посещения учебных заведений недопустим.

"Я убежден, что не будет никаких стационарных занятий в школах или в детских садах, — резюмировал Дмитрий Гордон, констатируя строгие реалии военного положения. Обосновывая свою позицию, журналист подытожил: — Какие могут быть стационарные занятия, когда сирена не утихает и тревога? Как можно рисковать жизнью детей? Нет, это наша новая действительность. Но свет в конце тоннеля есть, эта реальность не может длиться долго".

Военные эксперты и профильные ведомства регулярно призывают украинцев проверять исправность альтернативных источников питания и держать наготове тревожные чемоданы, ведь системная подготовка помогает нивелировать планы врага по дестабилизации ситуации внутри страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцам советуют не поддаваться панике и не скупать продукты на месяцы вперед, а ограничиться разумным запасом продовольствия и воды на полторы недели.



